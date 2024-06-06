Türkiye'den 6 Üniversite, 2023 Yeşil Üniversite Endeksi'nde İlk 100'de Yer Aldı - Son Dakika
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Türkiye'den 6 Üniversite, 2023 Yeşil Üniversite Endeksi'nde İlk 100'de Yer Aldı

Türkiye\'den 6 Üniversite, 2023 Yeşil Üniversite Endeksi\'nde İlk 100\'de Yer Aldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den 6 üniversite, 2023 Yeşil Üniversite Endeksi'nde ilk 100'de yer aldı. Yeşil Üniversite Endeksi, uluslararası düzeyde üniversitelerin sürdürülebilirlik performansını değerlendirerek sıralayan bir platformdur. Türk üniversitelerinin çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konusundaki başarıları, Yeşil Üniversite Endeksi'nde gözler önüne serilmektedir. Ayrıca, Türkiye'den toplamda 45 üniversite ilk 500'de yer alırken, 96 üniversite ise listede kendine yer bulmuştur.

06.06.2024 12:05
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Türkiye'den 6 üniversite, 2023 Yeşil Üniversite Endeksi'nde ilk 100'de yer almayı başardı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Yeşil Üniversite Endeksi Platformu (UI GreenMetric) 2023 verilerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

2010'da kurulan ve her yıl katılımcı üniversitelerin sürdürülebilirlik performansının derecelendirmesini yapan Yeşil Üniversite Endeksi Platformu 2023 verilerinin, Türk üniversitelerinin uluslararası düzeydeki başarılarını gözler önüne serdiği ifade edilen açıklamada, "Tüm dünyada saygın üniversitelerin katıldığı, uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirliğe dikkati çeken ve çevre bilinci konusunda evrensel farkındalık yaratmayı amaçlayan Yeşil Üniversite Endeksi her yıl, altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim-araştırma gibi alanlarda üniversiteleri değerlendirip sıralıyor." bilgisi paylaşıldı.

Yükseköğretim Kurulunun "İklim Dostu Kampüs" projesiyle teşvik ettiği üniversitelerin, sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevre dostu kampüsleriyle dünya yeşil üniversiteler sıralamalarında üst sıralarda yer aldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2023 teması 'İleriye Giden Yol' olan Yeşil Üniversite Endeksi Platformu, 2023 yılında dünya genelinde 84 ülkeden 1183 üniversiteyi sıralamaya dahil etti. Buna göre, 2023 Yeşil Üniversite Endeksi'nde ilk 100'de 6 Türk üniversitesi yer almayı başardı. İstanbul Teknik Üniversitesi 46, Yıldız Teknik Üniversitesi 63, Erciyes Üniversitesi 85, Özyeğin Üniversitesi 89, Ege Üniversitesi 96 ve Yeditepe Üniversitesi 98. sıradan listeye girmeyi başardı. Sıralamada, Türkiye'den 36 devlet ve 9 vakıf olmak üzere toplam 45 üniversite ise ilk 500'de yer aldı. Toplam 69 devlet, 27 vakıf olmak üzere 96 Türk üniversitesi listede kendine yer buldu."

"Yeşil üniversite" çalışmaları

YÖK'ün açıklamasında, Türk üniversitelerinin "Sürdürülebilir Yeşil Kampüs" Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yükseköğretim kurumları, kampüslerin sürdürülebilir bir yer olmasını hedefleyerek çevre temalı altyapı çalışmaları hazırladığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda orman yönetimi, rehabilitasyon projeleri, erozyon kontrolü, su kaynakları yönetimi ve biyolojik çeşitlilik araştırmaları yapan üniversitelerin ülke genelinde kampüslerde bisiklet ve elektrikli scooter yolları, güneş enerjili şarj istasyonları, atık geçici depolama alanları, ağaçlandırma ve ağaç bilgi tabelaları gibi birçok çalışma yürüttüğü aktarıldı.

Kampüslerde karbon ve su ayak izini hesaplayan yükseköğretim kurumlarının, net sıfır atık hedefine ulaşmak için enerji, su, atık ve ulaşım başlıkları özelinde planlama yaptığı ve tüm çalışmalarını bünyelerindeki sürdürülebilirlik ofisi çatısında gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda kampüslerde yürütülen çalışmalardan örneklere yer verildi.

Yeşil Üniversite Endeksi 2023 verilerine göre ilk 500'de yer almayı başaran Türk üniversiteleri ve sıralamaları şöyle:

"İstanbul Teknik Üniversitesi (46), Yıldız Teknik Üniversitesi (63), Erciyes Üniversitesi (85), Özyeğin Üniversitesi (89), Ege Üniversitesi (96), Yeditepe Üniversitesi (98), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (123), Başkent Üniversitesi (152), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (153), İnönü Üniversitesi (156), Dokuz Eylül Üniversitesi (159), Bartın Üniversitesi (187), Sakarya Üniversitesi (189), Aksaray Üniversitesi (208), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (231), Afyon Kocatepe Üniversitesi (247), Hitit Üniversitesi (248), Trakya Üniversitesi (255), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (257), Atatürk Üniversitesi (258), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (262), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (278), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (280), Kastamonu Üniversitesi (287), Fırat Üniversitesi (291), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (311), Hacettepe Üniversitesi (312), Düzce Üniversitesi (314), Sabancı Üniversitesi (317), Mersin Üniversitesi (319), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (357), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (364), Çukurova Üniversitesi (375), Kapadokya Üniversitesi (388), Mardin Artuklu Üniversitesi (391), Antalya Bilim Üniversitesi (403), Bursa Teknik Üniversitesi (438), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (446), İstanbul Aydın Üniversitesi (458), Kocaeli Üniversitesi (460), Gaziantep Üniversitesi (463), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (473), Bursa Uludağ Üniversitesi (479), Gazi Üniversitesi (483), Selçuk Üniversitesi (491)"

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Türkiye, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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