Türkiye\'den Afganistan\'a 730 Ton İnsani Yardım Gönderildi

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) koordinasyonunda hazırlanan 730 tonluk insani yardım malzemesi, Afganistan halkına ulaştırılmak üzere 21'inci İyilik Treni ile Ankara 'dan yola çıktı.

Afganistan halkına insani yardımda bulunmak üzere AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan insani yardımlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Afganistan'a gönderildi. Ankara Garı'nda düzenlenen törene, AFAD Başkanı Okay Memiş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu katıldı. AFAD tarafından hazırlanan 4 bin çadırın yanı sıra, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan 43 bin battaniye, 5 bin aile, mutfak seti, 10 bin gıda kolisi ile giyim, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan toplamda 730 tonluk insani yardım trende yer aldı. 21'inci İyilik Treni'nin, 15-20 gün içerisinde Afganistan'a ulaşması öngörülüyor.

'EN FAZLA İNSANİ YARDIM YAPAN ÜLKE TÜRKİYE'

AFAD Başkanı Okay Memiş, "AFAD olarak bütün bu uluslararası insani yardımlarda sizlerle beraber hareket ediyoruz. Bağışçılarınız marifetiyle toplanan bu yardımları, gönül coğrafyamızda zor durumda olan ve bizden yardım talep eden kardeşlerimize iletmeye gayret ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler rakamlarına göre; 2023 yılında 7,3 milyar dolarlık insani yardımla, gayrisafi milli hasılasına oranlandığında, dünyada en fazla insani yardım yapan ülke pozisyonunda. Bu gerçekten çok değerli bir katkı" diye konuştu.

'UMUT VE SEVGİ TAŞIMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, uzun yıllardır zorlu şartlarla mücadele eden Afganistan'a umut ve sevgi taşımak için uğraştıklarını belirterek, "İyilik Treni, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadisini rehber edinen milletimizin yardımseverlik ve paylaşma geleneğinin en güzel örneklerinden biridir. Bu trenle ulaştıracağımız yardımlar; yalnızca gıda, ilaç veya temel ihtiyaç malzemelerinden ibaret değildir. Aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını, kardeşliğimizi ve dayanışma anlayışımızı taşımaktadır. İyilik Trenimiz, Afganistan'a ulaştığında oradaki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını bir kez daha hissettirecek" dedi.

'KURTULUŞ SAVAŞI'NDA AFGAN HALKININ BİZE YAPTIKLARINI UNUTAMAYIZ'

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında olduğunu kaydederek şunları söyledi: "Binlerce yıl aynı coğrafyayı paylaşmışız, komşuluk yapmışız, üzerimizde hakkı olan iki milletiz. Bunu da karşılıklı olarak dara düştüğümüzde, birbirimize yardıma ihtiyacımız olduğu her seferinde de karşılıklı göstermiş iki milletiz. 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nda Afgan halkının bize yaptıklarını unutamayız." Konuşmaların ardından dua edildi ve trenin uğurlanmasıyla tören sona erdi.