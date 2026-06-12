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Türkiye'den AİHM Açıklaması

12.06.2026 19:02
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Dışişleri Bakanlığı, AİHM'in mülkiyet hakları toplantısında siyasi saiklerle aşındırılmasından endişeli.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, Avrupa Konseyi'nin mülkiyet hakları toplantısının sonuçlarına ilişkin, " Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin siyasi saiklerle aşındırılmasından derin endişe duymaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle bilistişare konu yakından takip edilmeye devam edilecektir" değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin toplantısının sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2001 tarihli IV. Rum kararının 'yerlerinden edilmiş kişilerin mülkiyet hakları' başlığı 9-11 Haziran 2026 tarihlerinde Strazburg'da düzenlenen Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin insan hakları konulu 1563. toplantısında tekrar görüşülmüştür. Avrupa Konseyi Sekretaryası'nın 2022 yılından bu yana icra denetiminin sonlandırılmasını tavsiye ettiği söz konusu başlığın kapatılması bu defa da mümkün olamamıştır. Anılan toplantıda ayrıca, ancak bir AİHM kararının icrasının yorum farklılıkları sebebiyle mümkün olmadığı hallerde başvurulmak üzere tasarlanmış istisnai bir prosedür doğrultusunda, Avrupa Konseyi Sekretaryası, AİHM'in 2014 tarihli tazminat kararındaki mülkiyete ilişkin ifadelerin yorumlanmasına yönelik taslak bir çalışma hazırlamakla görevlendirilmiştir."

Delegeler Komitesi çalışmalarının tarihinde örneği görülmemiş bu gelişmeler, Kıbrıs Rum tarafının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemini kendi emellerine hizmet edecek şekilde siyasileştirme çabalarının sonucudur. Kıbrıs Rum tarafı, Sözleşme sisteminin etkin işleyişini engelleme yolunu seçmiş; aynı zamanda Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda samimiyetsiz olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin siyasi saiklerle aşındırılmasından derin endişe duymaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle bilistişare konu yakından takip edilmeye devam edilecektir."

Kaynak: ANKA

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