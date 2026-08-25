AİHM Kararına Türkiye\'den Sert Tepki

AİHM'in Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiği yönündeki kararına Türkiye sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, AİHM'in "siyasi proje kararlar" verdiğini savundu.Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi'nin, 2017'den bu yana cezaevinde bulunan iş insanı ve sivil toplum aktivisti Osman Kavala'nın haklarının ihlal edildiğine dair hükmünü, "Türkiye'ye karşı takınilan yanlı yaklaşımın son örneği" olarak değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "AİHM'in bugün açıklamış olduğu Mehmet Osman Kavala başvurusu hakkındaki karar hem başvurunun ele alınış ve karara bağlanış süreci ile hem de kararda Mahkeme'nin kendi yerleşik içtihatlarına aykırı değerlendirmeler taşıması itibarıyla Türkiye'ye karşı takındığı yanlı yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Osman Kavala'nın "Bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından yapılan yargılamalar sonucunda (...) Gezi Kalkışmasının organizasyon, planlama ve yönlendirilmesinde yer almak, süreci yönetmek ve finanse etmek eylemlerinden" suçlu bulunduğu ve "Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldığı" vurgulandı. AİHM'in, "bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleri tarafından hukuka uygun olarak yapılan yargılama sonucunda Kavala hakkında verilen ve kesinleşen mahkumiyetin yok hükmünde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek" yetkisini aştığını ifade eden Bakanlık, AİHM'in aynı zamanda, uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayarak ulusal yargı yetkisini de "gasp ettiğini" savundu.

Açıklamada ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin "Türk yargı ve idari makamlarına yönelttiği kötü niyet isnadının kesinlikle kabul edilemeyeceği" dile getirildi.

Mehmet Uçum: Hadsizler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da, X hesabından paylaştığı mesajında, "AİHM siyasi proje kararlar verdikçe Türkiye için hiç bir kıymeti kalmıyor. Belli ki Türkiye AİHS'e (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) taraf olma durumunu ve AİHM'e bireysel başvuru imkanını gözden geçirmeye zorlanıyor. Türkiye aleyhine siyasi hesaplarla kararlar verilmeye devam edilirse bu durumun kaçınılmaz hale geleceğini tüm muhataplar bilmelidir. İş bu noktaya gelirse AİHM sisteminin çöküşü de önlenemez olur" ifadelerini kullandı. Uçum, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor'u da "hadsizlik"le itham etti:

AİHM, Kavala hakkında ne karar vermişti?

Osman Kavala'nın haklarının ihlal edildiğine hükmeden AİHM Büyük Dairesi, salı günü, Kavala'nın "mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması gerektiğini" bildirmişti.

AİHM kararında, Kavala'nın tutukluluğu ile mahkümiyetinin AİHS'e aykırı olduğu kaydedilmiş ve kendisine yönelik tedbirlerin, onu susturmak gibi ikincil bir amaç güttüğü belirtilmişti. Kararda, Türkiye'de Osman Kavala'ya yönelik yargılamanın, siyasi muhaliflerin, insan hakları savunucularının ve gazetecilerin, kapsamı geniş biçimde yorumlanan ceza suçlarına dayanılarak tutuklanması ve yargılanması sürecinin bir parçası olarak görüldüğü de not edilmişti.

Mahkeme ayrıca, Türkiye'deki yapısal eksikliklerin, özellikle siyasi açıdan hassas davalarda yürütme organının yargı kararları üzerinde etki kurmasını kolaylaştırdığını ifade etmişti.

AİHM bunlara ilaveten, Türkiye'nin Osman Kavala'ya 70 bin euro manevi tazminat ödemesine, ayrıca 43 bin euroluk yargılama masraflarının da Türkiye tarafından karşılanmasına hükmetmişti.

DW/ ET