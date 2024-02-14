Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Mısır'a ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Mısır'a ulaştı

Türkiye\'den Gazze\'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Mısır\'a ulaştı

Kayseri Havalimanı'ndan hareket eden askeri uçak, 12 uzman sağlık çalışanıyla birlikte Mısır'ın El-Ariş kentindeki havalimanına ulaştı. Uçaktan indirilen sağlık malzemeleri, Gazze'ye ulaştırılacak. Ardından Gazzeli hasta ve çocuklar, Ankara'ya nakledilecek.

14.02.2024 10:41  Güncelleme: 10:42
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Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, 12 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından Mısır'ın El- Ariş kentindeki havalimanına ulaştı.

Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 1,5 ton sağlık malzemesi yüklenen Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A-400 M tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu 12 sağlık çalışanıyla saat 07.00'de El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.

Yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından havalimanına ulaşan uçaktan yardım malzemeleri indirildi.

İnsani yardımın ulaştırılmasının ardından Gazzeli hasta ve çocuklar, sağlık çalışanları refakatinde uçakla Ankara'ya nakledilecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Mısır'a ulaştı - Son Dakika
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