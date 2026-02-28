Türkiye'den İran'daki vatandaşlara güvenlik uyarısı - Son Dakika
Türkiye'den İran'daki vatandaşlara güvenlik uyarısı

28.02.2026 14:49
Tahran Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına güvenli bölgelerde kalmaları ve seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'da bulunan Türk vatandaşlarının güvenlikli bölgelerde kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmaktan imtina etmeleri ve İran'a seyahat edecek vatandaşların acil durumlar hariç seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti.

Büyükelçilik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik duyurusunda bulundu.

Duyuruda, son gelişmeler bağlamında İran'daki güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiği belirtildi.

"İran'da bulunan vatandaşlarımızın güvenlikli bölgelerde kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmaktan imtina etmeleri ve İran'a seyahat edecek vatandaşlarımızın acil durumlar hariç seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verilen duyuruda, Türkiye-İran kara sınır kapıları Esendere, Kapıköy ve Gürbulak'ın açık olduğu, Türk vatandaşlarının kara yoluyla Türkiye'ye intikal etmesinin mümkün olduğu aktarıldı."

Gelişmelere dair yeni açıklamaların, bakanlık ile İran'daki temsilciliklerin resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmesinin yararlı olacağı belirtilen duyuruda, şu ifadeler kaydedildi:

"Acil durumlar için İran'daki temsilciliklerimizin aşağıdaki acil durum hattı numaralarına veya bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne (+90 312 292 29 29) ulaşılması mümkündür. Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 ([email protected]), Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 ([email protected]), Urumiye Başkonsolosluğu: +989102682099 ([email protected]), Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 ([email protected])."

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Tahran, İran, Son Dakika

