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Türkiye'den KKTC'ye 10 araç ve 2 polis motosikleti hibe edildi - Son Dakika
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Türkiye'den KKTC'ye 10 araç ve 2 polis motosikleti hibe edildi

Türkiye'nin sağladığı finansmanla alınan 10 araç ve Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) hibe edilen 2 polis motosikleti, laboratuvar, olay yeri inceleme, fotoğrafçılık ve bomba imha malzemeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğüne (PGM) törenle teslim edildi.

Türkiye\'den KKTC\'ye 10 araç ve 2 polis motosikleti hibe edildi
25.01.2024 - 15:57,
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Türkiye'nin sağladığı finansmanla alınan 10 araç ve Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) hibe edilen 2 polis motosikleti, laboratuvar, olay yeri inceleme, fotoğrafçılık ve bomba imha malzemeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğüne (PGM) törenle teslim edildi.

Başkent Lefkoşa'daki PGM bahçesinde düzenlenen törene Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, EGM Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, Büyükelçilik İçişleri Müşaviri Özer Korkmaz, KKTC Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Ahmet Beşerler, Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Zafer Zaifer ve yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi üzerinden alınan 7 tutuklu sevk aracı, 2 arazi aracı ve bir otomobil ile asayiş olaylarında kullanılmak üzere EGM tarafından hibe edilen 2 polis motosikleti, laboratuvar, olay yeri inceleme, fotoğrafçılık ve bomba imha malzemeleri, KKTC polisine teslim edildi.

Törende konuşan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Türkiye ile KKTC arasında kardeşlik hukukunun bulunduğunu belirterek "Bu hukuk, bir karşılığa dayanmamaktadır. Geleceğimiz bir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye yönelik vizyonunun menfaatsiz birlikte olmaya dayandığını anlatan Feyzioğlu, bu strateji çerçevesinde de ezelden beri var olan kardeşlik hukukunu geliştirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Feyzioğlu, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde sürdürülen çalışmaların güzel bir örneğini bugün yaşadıklarını ifade ederek, Türk polisinin katkısıyla KKTC Polis Teşkilatının altyapısının geliştirildiğini sözlerine ekledi.

Törende konuşan EGM Asayiş Daire Başkanı Yılmaz da KKTC ile işbirliğini en üst düzeye taşımak amacıyla her zaman özenle çalıştıklarını söyledi.

Kuni, Türkiye'ye teşekkür etti

KKTC Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de KKTC polisini daha modern hale getirmek amacıyla hazırlanan güçlendirme projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılsıyla satın alınan ve hibe edilen araç, motosiklet ve malzemelerin, teşkilatın envanteriyle araç filosuna dahil edildiğini belirterek, Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

KKTC polisinin ana vatan Türkiye'den aldığı destekten dolayı şanslı olduğunu söyleyen Kuni, "Polis Genel Müdürlüğünü, başta eğitimli ve alanında uzman personel olmak üzere, araç-gereç ve teknik donanımla çağın gereklerine uygun donatarak gelişmiş dünya ülke polis teşkilatları ile yarışır hale getirmek öncelikli görevlerimiz arasındadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Türkiye, Kıbrıs, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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