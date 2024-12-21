Türkiye\'den Magdeburg Saldırısına Kınama

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı tarafından Almanya'nın Magdeburg kentinde yaşanan saldırıya ilişkin, "Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Almanya'nın Magdeburg kentindeki saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz."