TDV'den Lübnan'a Yardım Kampanyası - Son Dakika
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TDV'den Lübnan'a Yardım Kampanyası

TDV\'den Lübnan\'a Yardım Kampanyası

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına destek olmak için yardım kampanyası başlattı.

27.09.2024 11:18
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına destek olmak için yardım kampanyası başlattı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Lübnan Acil Yardım Bekliyor" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "LÜBNAN" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destek verebilecek.

Ayrıca "bagis.tdv.org" internet adresinden, TDV mobil bağış uygulamasından veya müftülükler ve şubeler üzerinden istenilen miktarda bağış yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Genel Müdürü İzani Turan, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de soykırıma dönüşen zulmünün Lübnan'da devam ettiğini belirtti.

İsrail'in, 23 Eylül'den itibaren de Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenleyerek masum sivilleri katlettiğini vurgulayan Turan, saldırılar nedeniyle çok sayıda Lübnanlının da evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktardı.

Turan, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü vahşeti Lübnan'a taşıdığını kaydederek, "Bu insanlık dışı saldırılardan en çok çocuklar, kadınlar ve yaşlılar etkileniyor. Binlerce insan evinden ve yurdundan göç etmek zorunda kalıyor. Can güvenliği olmayan ve saldırılar nedeniyle zor durumda olan kardeşlerimize Türkiye Diyanet Vakfı olarak yardımları ulaştırmaya başladık. Bu zor günlerinde alicenap milletimizin destekleriyle Lübnanlı kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Lübnan devletinin, İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle acil yardım çağrısında bulunduğunu hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"Lübnan'a saldırılardan 48 saat sonra ülkemiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 30 tonluk insani yardımı ulaştırdı. Şu anda bölgede olan görevlilerimiz yardım çalışmalarımızı yürütüyor. Yaraların sarılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla zor durumda kalan kardeşlerimizin yanında olacağız."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Lübnan, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV'den Lübnan'a Yardım Kampanyası - Son Dakika

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