Türkiye, Duhok'a 40 Bin Ağaç Fidanı Hediye Etti

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Türkiye, "Geleceğe Nefes Projesi" kapsamında, Irak'ın Duhok kentine farklı türlerden 40 bin 600 adet ağaç fidanı hediye etti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ve Duhok Valisi Ali Tatar'ın da katıldığı etkinlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.

Büyükelçi İnan, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Duhok Valiliğinin işbirliğinde gerçekleşen 40 bin 600 adet fidanın sevkiyatını Diyarbakır'dan Duhok'a Erbil Başkonsolosluğumuzun çabalarıyla başarılı şekilde yapmış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." dedi.

İnan, arazi yapısı ve coğrafi koşullar göz önünde bulundurularak getirilen farklı türlerden ağaç fidanlarının Duhok'un geleceğine can suyu olacağını ümit ettiklerini dile getirdi.

"Bizler beraber yaşadığımız bu coğrafyanın tüm şehirlerini yeşertmenin her birimiz için bir insanlık vazifesi olduğunu düşünüyoruz." diyen İnan, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyasının ülkemizle sınırlı kalmadığını görmek bizim için ayrıca bir gurur vesilesidir. Dost ve kardeşlerimizle birlikte bu kampanyamız çerçevesinde önümüzdeki yıllarda da sizlere değişik şehirlere de olabilir, katkılarımız devam edecek.

Çirkin emelleri çerçevesinde ormanları yakan, yok eden terör örgütlerine inat, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak ağaç dikmeye, dostlarımızla birlikte ormanları yeşertmeye, geleceğimize nefes vermeye devam edeceğiz."

Duhok Valisi Tatar: "Türkiye önemli ve büyük bir ülke"

Duhok Valisi Tatar da burada yaptığı konuşmada, "Türkiye önemli ve büyük bir ülke. Türkiye, komşu ülkemiz ve Avrupa'ya açılan tek kapımız. Ticari ilişkilerimizin olduğu büyük ülkelerden bir tanesi. İlişkilerimiz çok kadim ve 1991'den bu yana da ticari ve kültürel münasebetlerimiz çok iyi." diye konuştu.

Tatar, Duhok vilayeti olarak en büyük sınırın Türkiye ile olduğunu belirterek "(Türkiye ile) ilişkilerimizin devam etmesini ve daha da iyi olmasını temenni ediyoruz." dedi.