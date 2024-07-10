Türkiye Gazeteciler Sendikası 72. Yılını Kutluyor

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(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Sendikası, (TGS), kuruluşunun 72. yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada, "72 yıllık tarihi grev, direniş, müzakere, mücadele ve basın özgürlüğü mücadelesi ile geçen TGS, hala medya sektöründe gazetecilerin en büyük ve örgütlü umudu olmaya devam ediyor" denildi.

İstanbul Gazeteciler Sendikası (İGS) adıyla 10 Temmuz 1952'de kurulan TGS, kuruluşunun 72. yılı nedeniyle açıklama yayınladı. Açıklamada, 1952'den günümüze kadar olan süreçte hükümet ve medya patronlarının baskılarına karşı verilen mücadeleye vurgu yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"72. yaşımıza girdiğimiz bugün, Gazete Duvar, Bianet, Evrensel, Reuters, Refinitiv, 9 Eylül, İz Gazete, The Associated Press, Agence France Presse, Dokuz8, Podfresh, BBC, Medya AŞ, Artı Gerçek, EPA, Diken, Anka Haber Ajansı ve Yenigün Gazetesi'nde imzaladığımız toplu iş sözleşmeleri devam ediyor.

Örgütlenme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığı ancak yetkimize itiraz edilen Hürriyet gazetesi, Halk TV, Discovery Channel işyerlerinde hukuki mücadelemiz ise sürüyor.

Sabah-ATV grevinden uzun bir süre sonra 2022'de 15 günlük BBC grevini ve 2023'te dokuz günlük AFP grevini başarıyla sonuçlandırdık. Ağustos 2023'te başlayan Sputnik grevi ise hala sürüyor. 72 yıllık tarihi grev, direniş, müzakere, mücadele ve basın özgürlüğü mücadelesi ile geçen TGS, hala medya sektöründe gazetecilerin en büyük ve örgütlü umudu olmaya devam ediyor.

Tarihindeki inişli çıkışlı yıllara rağmen ilke ve politikalarından ödün vermeyen, gazetecilerin alın terini satmayan, kalemlerini özgürce kullanabilmeleri için mücadele eden Sendikamız, bundan sonraki yıllarda da pusulasından şaşmadan yoluna devam edecek.

Nabza göre şerbet vermeden, hükümette kimin olduğuna göre konum almadan, omurgalı bir şekilde basın özgürlüğü mücadelesini yürütmeye devam edecek. Patronların kar hırsına gazetecileri ve haber alma özgürlüğünü kurban vermeden meslektaşlarımızın hak ve hukukunu korumaya devam edecek.

Gazetecilerin gücünü birlikte büyütmeye, yönetmeye ve örgütlemeye devam edeceğiz. Çünkü birlikte güçlüyüz."