Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aylar'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aylar'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

14.07.2025 14:25
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar, "Terörsüz Türkiye projesi, sadece silahların susması değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde barış, kardeşlik ve karşılıklı anlayışın hakim olması anlamına da geliyor.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar, "Terörsüz Türkiye projesi, sadece silahların susması değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde barış, kardeşlik ve karşılıklı anlayışın hakim olması anlamına da geliyor." ifadelerini kullandı.

Aylar, yazılı açıklamasında, terör örgütü PKK üyesi bir grubun, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını bırakmasının yıllardır umutla beklenen ve uğruna mücadele edilen terörden tamamen arındırılmış Türkiye hayalinin somut bir neticesi olduğunu belirtti.

Neredeyse yarım asırdır milletin sırtında kambura dönüşen ve binlerce eve evlat acısının, kardeş acısının ateşini düşüren PKK terörünün ülkenin huzurunu, birliğini ve kalkınmasını derinden etkilediğini vurgulayan Aylar, "Süleymaniye'den gelen haber, teröre karşı verdiğimiz topyekun mücadelenin, şehitlerimizin aziz hatırasının, gazilerimizin fedakarlığının ve milletimizin sarsılmaz birliğinin zaferi. Bu adım, bölgesel ve küresel ölçekte barış ve istikrar arayışlarına önemli bir katkı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütünün bütün bileşenleri ve unsurlarıyla ülke ve bölge için tehdit olmaktan tamamen çıkana dek mücadelenin süreceğinden emin olduklarını aktaran Aylar, atılan adımın, tüm insanlığın ortak düşmanına vurulmuş en önemli darbe olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

Aylar, şunları kaydetti:

"Ayrımcılığın ve nefretin değil, birliğin ve beraberliğin güçlenmesini hedefleyen 'Terörsüz Türkiye' projesi, sadece silahların susması değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde barış, kardeşlik ve karşılıklı anlayışın hakim olması anlamına da geliyor. Ekonomik kalkınmanın hızlanması, sosyal refahın artması ve genç nesillerin geleceğe daha güvenle bakabilmesi için terörün tamamen ortadan kalkması hayati öneme sahip."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aylar'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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