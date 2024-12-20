Türkiye, Gazprombank Yaptırımlarından Muaf

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(ANKARA)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin, Rusya'nın uluslararası finans sistemine erişimini engellemek amacıyla Gazprombank'a uyguladığı yaptırımlardan Türkiye'yi muaf tutacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bloomberg'e yaptığı açıklamada; ABD'nin Gazprombank yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdığını belirterek Türkiye'nin doğalgaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini belirtti.

Bayraktar, daha önce yaptığı bir açıklamada ABD'nin, Rusya'nın uluslararası finans sistemine erişimini engellemek maksadıyla Gazprombank'a uyguladığı yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulmadığı takdirde etkilenebileceğini belirterek "Eğer böyle bir muafiyet Türkiye'ye verilmezse, bu direkt Türkiye'yi etkiler. Burada Rusya falan hedef değil, direkt Türkiye hedef demektir" ifadelerini kullanmıştı.