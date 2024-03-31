81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
TÜRKİYE GENELİ SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

TÜRKİYE GENELİ SON

TÜRKİYE GENELİ SONUÇLARToplam Sandık.

31.03.2024 21:19  Güncelleme: 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE GENELİ SONUÇLAR

Toplam Sandık : 206.806
Toplam Seçmen : 61.430.934
Açılan Sandık : 84.612
Açılan Sandık Oranı : % 40,91
Kullanılan Oy : 18.247.866
Geçerli Oy : 17.781.010
Katılım Oranı : % 76,27

Parti AdıOy OranıOy Sayısı
CHP : % 38,696.880.067
AK PARTİ : % 37,186.611.365
DEM PARTİ : % 5,671.009.052
YENİDEN REFAH : % 4,87866.160
MHP : % 3,39602.721
DİĞER : % 3,35594.915
İYİ PARTİ : % 3,16562.411
ZAFER PARTİSİ : % 0,99175.561
SAADET : % 0,79141.146
HÜDA PAR : % 0,4477.805
BÜYÜK BİRLİK : % 0,2747.775
DEVA PARTİSİ : % 0,1729.520
BAĞIMSIZ : % 0,1323.341
BTP : % 0,1222.078
DP : % 0,1220.495
MEMLEKET : % 0,0814.747
TİP : % 0,0712.506
GELECEK PARTİSİ : % 0,0610.789
TKP : % 0,0610.193
HAK-PAR : % 0,0610.189
DSP : % 0,059.075
VATAN PARTİSİ : % 0,058.707
MİLLET : % 0,046.769
YTP : % 0,046.413
SOL PARTİ : % 0,035.509
EMEP : % 0,035.231
TKH : % 0,023.445
ANAP : % 0,023.091
MİLLİ YOL : % 0,023.006
HKP : % 0,022.724
AB PARTİ : % 0,012.177
ABP : % 0934
AP : % 0505
OCAK : % 0465
ADP : % 0123
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BÜYÜKŞEHİR ve İL MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI

İLPARTİADAYOY ORANIAÇILAN SANDIK ORANI
ADANACHPZEYDAN KARALAR% 47,64% 24,50
ADIYAMANCHPABDURRAHMAN TUTDERE% 47,18% 33,19
AFYONKARAHİSARCHPBURCU KÖKSAL% 50,43% 66,47
AĞRIDEM PartiHAZAL ARAS% 50,54% 63,68
AMASYACHPTURGAY SEVİNDİ% 41,26% 72,4
ANKARACHPMANSUR YAVAŞ% 58,34% 33,50
ANTALYACHPMUHİTTİN BÖCEK% 47,2% 38,76
ARTVİNCHPBİLGEHAN ERDEM% 44,55% 98,33
AYDINCHPÖZLEM ÇERÇİOĞLU% 50,18% 23,73
BALIKESİRCHPAHMET AKIN% 50,47% 39,76
BİLECİKCHPMELEK MIZRAK SUBAŞI% 49,23% 87,14
BİNGÖLAK PartiERDAL ARIKAN% 35,18% 97,28
BİTLİSAK PartiNESRULLAH TANĞLAY% 38,11% 70,18
BOLUCHPTANJU ÖZCAN% 54,04% 52,79
BURDURCHPALİ ORKUN ERCENGİZ% 46,26% 76,92
BURSACHPMUSTAFA BOZBEY% 46,68% 42,14
ÇANAKKALECHPMUHARREM ERKEK% 39,17% 32,48
ÇANKIRIMHPİSMAİL HAKKI ESEN% 59,94% 44,83
ÇORUMAK PartiHALİL İBRAHİM AŞGIN% 39,53% 59,58
DENİZLİCHPBÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU% 44,47% 27,19
DİYARBAKIRDEM PartiAYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK% 63,4% 43,28
EDİRNECHPFİLİZ GENCAN AKIN% 47,08% 42,93
ELAZIĞAK PartiŞAHİN ŞERİFOĞULLARI% 38,89% 61,62
ERZİNCANMHPBEKİR AKSUN% 44,74% 45,68
ERZURUMAK PartiMEHMET SEKMEN% 49,73% 51,14
ESKİŞEHİRCHPAYŞE ÜNLÜCE% 47,02% 70,61
GAZİANTEPAK PartiFATMA ŞAHİN% 37,16% 48,03
GİRESUNCHPFUAT KÖSE% 57,17% 94,36
GÜMÜŞHANEMHPVEDAT SONER BAŞER% 33,1% 52,5
HAKKARİDEM PartiMEHMET SIDDIK AKIŞ% 45,37% 64,46
HATAYAK PartiMEHMET ÖNTÜRK% 43,71% 34,24
ISPARTAAK PartiŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN% 42,09% 43,13
MERSİNCHPVAHAP SEÇER% 57,9% 28,19
İSTANBULCHPEKREM İMAMOĞLU% 50,19% 56,92
İZMİRCHPCEMİL TUGAY% 47,95% 54,78
KARSMHPÖTÜKEN SENGER% 39,22% 39,49
KASTAMONUCHPHASAN BALTACI% 47,96% 29,63
KAYSERİAK PartiMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 38,14% 25,75
KIRKLARELİMHPDERYA BULUT% 40,01% 58
KIRŞEHİRCHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 50,11% 29,93
KOCAELİAK PartiTAHİR BÜYÜKAKIN% 45,23% 39,67
KONYAAK PartiUĞUR İBRAHİM ALTAY% 48,42% 20,49
KÜTAHYACHPEYÜP KAHVECİ% 29,75% 34,43
MALATYAAK PartiSAMİ ER% 49,04% 47,49
MANİSACHPFERDİ ZEYREK% 56,05% 32,01
KAHRAMANMARAŞAK PartiFIRAT GÖRGEL% 40,64% 27,59
MARDİNDEM PartiAHMET TÜRK% 56,21% 42,98
MUĞLACHPAHMET ARAS% 56,07% 27,88
MUŞDEM PartiSIRRI SÖYLEMEZ% 39,35% 50,91
NEVŞEHİRİyi PartiRASİM ARI% 52,92% 56,22
NİĞDEAK PartiEMRAH ÖZDEMİR% 36,64% 85,19
ORDUAK PartiMEHMET HİLMİ GÜLER% 40,2% 51,50
RİZEAK PartiRAHMİ METİN% 55,03% 58,8
SAKARYAAK PartiYUSUF ALEMDAR% 47,02% 39,79
SAMSUNAK PartiHALİT DOĞAN% 38,89% 27,98
SİİRTDEM PartiSOFYA ALAĞAŞ% 48,69% 74,54
SİNOPCHPMETİN GÜRBÜZ% 47,76% 66,67
SİVASAK PartiHİLMİ BİLGİN% 41,24% 51,80
TEKİRDAĞCHPCANDAN YÜCEER% 49,64% 45,66
TOKATMHPMEHMET KEMAL YAZICIOĞLU% 52,22% 66,77
TRABZONAK PartiAHMET METİN GENÇ% 50,57% 33,67
TUNCELİDEM PartiCEVDET KONAK% 38,97% 31,25
ŞANLIURFAYeniden RefahMEHMET KASIM GÜLPINAR% 37,61% 40,00
UŞAKCHPÖZKAN YALIM% 41,02% 71,35
VANDEM PartiABDULLAH ZEYDAN% 54,65% 40,55
YOZGATYeniden RefahKAZIM ARSLAN% 37,31% 70,74
ZONGULDAKCHPTAHSİN ERDEM% 53,27% 83,61
AKSARAYAK PartiEVREN DİNÇER% 38,12% 78,50
BAYBURTAK PartiMETE MEMİŞ% 40,79% 91,40
KARAMANMHPSAVAŞ KALAYCI% 50,25% 50
KIRIKKALECHPAHMET ÖNAL% 52,23% 44,09
BATMANDEM PartiGÜLÜSTAN SÖNÜK% 65,59% 36,75
ŞIRNAKAK PartiMEHMET YARKA% 47,8% 90,32
BARTINCHPMUHAMMET RIZA YALÇINKAYA% 52,16% 62,43
ARDAHANCHPFARUK DEMİR% 41,83% 88
IĞDIRDEM PartiMEHMET NURİ GÜNEŞ% 46,76% 97,16
YALOVACHPMEHMET GÜREL% 47,28% 84,41
KARABÜKAK PartiÖZKAN ÇETİNKAYA% 34,71% 78,57
KİLİSCHPHAKAN BİLECEN% 41,83% 67,76
OSMANİYEMHPİBRAHİM ÇENET% 39,84% 48,17
DÜZCEAK PartiFARUK ÖZLÜ% 40,01% 69,58

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRKİYE GENELİ SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:18 Sandıklar bir bir açılıyor İşte seçim sonuçları Sandıklar bir bir açılıyor! İşte seçim sonuçları
18:06 Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu İşte Ankara’daki yarışta son durum Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İşte Ankara'daki yarışta son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
21:00 Azmi Karamahmutoğlu: Zafer Partisi İstanbul’da 3. parti oldu Azmi Karamahmutoğlu: Zafer Partisi İstanbul'da 3. parti oldu
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
20:31 3 dönemdir AK Parti’nin kalesiydi DEVA Partisi, Türkiye’de ilk defa bir ilçeyi kazandı 3 dönemdir AK Parti'nin kalesiydi! DEVA Partisi, Türkiye'de ilk defa bir ilçeyi kazandı
19:59 Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz
19:07 İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın
18:11 Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış
18:08 Sonuçlar geliyor İzmir’de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış Sonuçlar geliyor! İzmir'de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış
17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 22:24:29. #1.12#
SON DAKİKA: TÜRKİYE GENELİ SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement