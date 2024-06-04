Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk Yolaç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk Yolaç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk Yolaç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sevda Yolu, Can Düşmanı, Yılların Ardından adlı yapımlarda rol alan, 1970 Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk Yolaç, kanser hastalığıyla mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti. Eşi Erkan Yolaç'ın vefatından 17 gün sonra İstanbul'da vefat eden Yolaç'ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zekeriyaköy Mezarlığı'na defnedildi. Törene sanat dünyasından pek çok kişi ve sevenleri katıldı. Yolaç'ın arkadaşları ve sevenleri, onun sevgi dolu kişiliğini ve birlikte geçirdikleri güzel anıları anlattı.

04.06.2024 16:39
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"Sevda Yolu", "Can Düşmanı", "Yılların Ardından" adlı yapımlarda rol alan, 1970 Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser hatalığıyla mücadele eden sanatçı, eşi Erkan Yolaç'ın vefatından 17 gün sonra hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşama veda eden 72 yaşında Yolaç'ın naaşı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zekeriyaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Yolaç'ın kızı Göksu Yolaç'ın taziyeleri kabul ettiği törene Perran Kutman, Ragıp Savaş, Attila Atasoy, İzzet Yıldızhan ve sanat dünyasından pek çok kişi ile sevenleri katıldı.

Oyuncu Ragıp Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik yıllarında Yolaç çiftiyle çok zaman geçirdiğini belirterek "14 gün önce burada Erkan abimizi uğurladık. Şimdi ise Asuman ablamızı uğurluyoruz. Birlikte çok vakit geçirdik ve onlardan çok şey öğrendim. Dolayısıyla çok üzgünüz ama çok güzel anılar biriktirdik. En azından onlarla avunuyoruz." dedi.

"Çok seven insanlar sevdiğini kaybedince fazla yaşamazmış"

Müzisyen İzzet Yıldızhan da Yolaç çiftinin kendisi üzerinde çok emeği olduğunu söyleyerek, "Çok seven insanlar, sevdiğini kaybedince fazla yaşamazmış. Asuman anne ile Erkan Yolaç'ın aşkına, sevgisine ve birbirine olan bağlılığına çok şahit oldum. Asuman anne çok aristokrat bir kadındı. Eli maşalı bir anneydi. Kendisine çok saygım ve sevgim var. Fazla kalmadı 17 gün sonra eşinin yanına gitti." ifadelerini kullandı.

Yolaç'ın arkadaşlarından 1973 "Türkiye Güzeli" Yıldız Arhan ise beraber çok çalıştıklarını dile getirerek "Podyumlara, turnelere beraber çıkardık. 50 senelik dostluğumuz vardı. Kendisi çocuklarına çok düşkündü. Zamansız gitti." diye konuştu.

Oyuncu ve manken Asuman Tuğber Yolaç 1951'de İzmir'de dünyaya geldi.

Türkiye Güzeli seçildikten sonra manken ve modacı olarak kariyerine devam eden Yolaç, 1976'da sunucu Erkan Yolaç ile evlendi. İkilinin, Mehmet ve Göksu adını verdiği iki çocuğu var.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk Yolaç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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