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"Türkiye- Hollanda Dostluk Anlaşması 100. Yılı" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin açılışı, Sinfonia Rotterdam Orkestrası'nın konseriyle CSO Ada Ankara'da yapıldı.

CSO Kovan Kafe'de konser öncesi düzenlenen resepsiyonda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands programa ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı Mumcu, Türkiye ile Hollanda'nın diplomatik ilişkilerinin tarihinin 17. yüzyıla kadar uzandığını söyledi.

Cumhuriyet'in ilanından sonra Hollanda ile akdedilen ilk anlaşmanın bugün 100. yılını kutladıkları, bunun 1924 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması olduğunu belirten Mumcu, "Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100. yılını onurlandırmak ve bu tarihi kilometre taşını kutlamak amacıyla her iki ülkede konserler, sergiler, film gösterimi gibi çeşitli etkinlikler planlandı ve hayata geçiyor." dedi.

100 yıl önce imzalanan dostluk anlaşmasının gururla kutlanacağı bu yıl, bu önemli anlaşmayı onurlandırmak için yapacakları etkinlikleri, bu akşamki Sinfonia Rotterdam Orkestrası ile soprano Aylin Sezer ve piyanist Emir İlgen'in yer alacağı ortak açılış konseri ile başlattıklarını belirten Mumcu, şunları kaydetti:

"Bütün etkinlikler, Türkiye ve Hollanda arasındaki uzun süreli dostluğu ve işbirliğini vurgulamanın yanı sıra geleceğe yönelik yeni ortaklıkların ve projelerin temelini oluşturmayı hedeflemektedir. Kültürel etkinlikler, sanat sergileri ve daha birçok etkinlik, bu özel yıl boyunca her iki ülkenin halklarını bir araya getirecek ve dostluğu daha da pekiştirecektir. Bu anlamlı dönemde, Türkiye ve Hollanda'nın dostluğunun ve işbirliğinin daha da güçlenmesini diliyoruz. Türkiye-Hollanda ilişkilerinin gelecek yüzyıllarda da aynı sıcaklıkla devam etmesini umuyoruz."

Köklü bir ortak geçmişe sahip ve kendi bölgelerinde söz sahibi olan iki dost ve kardeş ülkenin, yeni projelerle karşılıklı işbirliğinin daha da güçleneceğini vurgulayan Mumcu, anlaşmanın 100. yıl kutlamaları kapsamındaki etkinliklerin başarılı olmasını diledi.

Türkiye'deki 100 okula 100'er lale soğanı gönderildi

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, "Bu dostluk yılı boyunca amacımız, uluslarımız arasındaki ekonomik işbirliğimizden, NATO müttefikleri olarak işbirliğimize ve kültürel bağımıza kadar birçok alana yayılan kapsamlı ve kalıcı dostluğu sergilemek." dedi.

İki ülkenin dostluğunun en güçlü simgesinin "lale" olduğunu belirten Wijnands, "Bu güzel Türk çiçeği, yüzyıllar önce Osmanlı İmparatorluğu'ndan Hollanda'ya gelmiş ve günümüzde önemli bir Hollanda ulusal simgesine dönüşmüştür." diye konuştu.

Wijnands, iki ülkenin dostluğunun 100. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'deki 100 okula 100'er lale soğanı gönderdiklerini söyleyerek, "Bu soğanlar, ilkbaharda ülkelerimiz arasındaki dostluğun bir göstergesi ve gelecek kuşaklara bir söz olarak çiçek açacak. Türkiye ve Hollanda'daki pek çok genç gibi bu laleleri alan çocuklar da gelecek yüzyıla kadar sürecek dostluğumuzun temelini oluşturuyor." dedi.

Konsere birçok gencin katılacağını bilmekten büyük mutluluk duyduğunu Wijnands, "Köklü dostluğumuz sonsuza dek sürsün." dedi.

Wijnands, konser verecek Sinfonia Rotterdam Orkestrası'na ilişkin şunları kaydetti:

"Rotterdam şehri Hollanda için büyük önem taşıyor. Ulusal gelirimizin üçte birini uluslararası ticaret ve yurt dışı yatırımlardan elde ediyoruz, dünyanın her yerinden malların ülkemize girdiği yer ise Rotterdam Limanı. Sinfonia Rotterdam, geldiği şehir kadar kozmopolitan bir yapıya sahip ve dünyanın her yerindeki konser salonlarında konser icra ediyorlar. Rotterdamlıları bugün Ankara'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu gecenin müziği, Türkiye ile Hollanda arasında derinden hissedilen dostluğun melodik bir anlatımını sunacak. Umarım hepiniz keyif alırsınız."

Hollanda Kültür İşleri Büyükelçisi Dewi van de Weerd de kısa bir konuşma yaptı.

Konserde, Şef Conrad van Alphen yönetimindeki konser, piyanist Emir İlgen ve soprano Aylin Sezer Rotterdam Senfoni Orkestrası'na eşlik etti.

Konserin ilk yarısında Mozart Divermento ve Chopin'in piyano için konçerto eserleri ile ikinci yarıda Mozart'ın "Aria Porgi", Mesud Cemil'in "Kanatları Gümüş Yavru Bir Kuş", Mozart'ın "29. Senfonisi" seslendirildi.