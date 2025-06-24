Türkiye için korkutan senaryo: Akdeniz havzası 7 derece ısınabilir - Son Dakika
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Türkiye için korkutan senaryo: Akdeniz havzası 7 derece ısınabilir

24.06.2025 13:24
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Türkiye için korkutan senaryo: Akdeniz havzası 7 derece ısınabilir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı'ndan Çevre Mühendisi Ali Cem Deniz: "Dünya genelinde biz 3 ila 4 derece sıcaklık artışı ön görürken, kötümser senaryoda Akdeniz havzasında bu sıcaklık artışının 7...

Türkiye için korkutan senaryo: Akdeniz havzası 7 derece ısınabilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı'ndan Çevre Mühendisi Ali Cem Deniz:

"Dünya genelinde biz 3 ila 4 derece sıcaklık artışı ön görürken, kötümser senaryoda Akdeniz havzasında bu sıcaklık artışının 7 derecelere varacağını görmekteyiz"

"2100 yılına kadar baktığımızda özellikle Trabzon bölgesinde 2 derecelere yakın bir artışı öngörüyoruz; Bu şuanda karşılaşmış olduğumuz afetleri 4 kat daha yaşamamız anlamına geliyor"

TRABZON - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı'ndan Çevre Mühendisi Ali Cem Deniz, Türkiye ve Akdeniz havzasının karşı karşıya olduğu iklim değişikliği risklerine dikkat çekti. Akdeniz havzasının dünya üzerinde en hızlı ısınan bölgelerden biri olduğuna vurgu yapan Deniz, "Dünya genelinde 3-4 derece arasında bir sıcaklık artışı öngörülürken, kötümser senaryoda Akdeniz havzasında 7 dereceye kadar bir artış bekleniyor" dedi.

Trabzon Kent Konseyi tarafından 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu başladı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve akademisyenler katıldı. İklim değişikliği ve su konusunun bilimsel çerçevede ele alınacağı sempozyumda alanında uzman bilim insanlarının deneyimlerini paylaşacak.

Çeşitli panellerin gerçekleştirileceğini sempozyumda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı'ndan Çevre Mühendisi Ali Cem Deniz, "İçerisinde bulunduğumuz Akdeniz havzası dünya üzerinde en sıcak noktalardan bir tanesi. Dünya genelinde biz 3 ila 4 derece sıcaklık artışı ön görürken kötümser senaryoda Akdeniz havzasında bu sıcaklık artışının 7 derecelere varacağını görmekteyiz. İyimser senaryoda ülkemiz 3 ila 4 derece arasında ısınma ile karşı karşıya kalmış durumda. Uluslararası raporları incelediğimizde ilk olarak IPCC'nin bölgemiz üzerinde hazırladığımız olduğu Akdeniz havzası raporu bulunmakta. Bu rapora göre 2021 yılı itibariyle biz 1.5 derce sınırını aştık. 1.5 derece sınırı aslında insanoğlunun faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken minimum sınır değer. Biz 1.5 dereceyi aştığımız zaman artık karşılaşmış olduğumuz tüm afetleri ve iklim değişikliği kaynaklı doğal afetleri çok daha şiddetli bir şekilde görmekteyiz. Biz aslında 2021 yılını 1.5 derece eşiğini derece sınırını aştığını görmekteyiz. Güncel çalışmalar şunu gösteriyor, 2025 yılında biz Türkiye olarak 2.1 derecelik bir sıcaklık artışı ile Akdeniz havzası özelinde karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

"Yıllar içerisinde görüyoruz ki git gide Türkiye kurak konuma geliyor"

Karadeniz'in iç taraflarında sıcaklık artışını net gördüklerini kaydeden Deniz, "Yıllar içerisinde görüyoruz ki git gide Türkiye kurak konuma geliyor. 2100 yılında artık biz neredeyse Karadeniz Bölgesi dahil yağışlarda azalma bekliyoruz. Türkiye'nin ortası artık neredeyse çöl ikliminin hakim olduğu bölge haline gelirken, Karadeniz Bölgesi dahil yağışlarda çok ciddi azalmaları bekliyoruz. İklim projeksiyonları çalışması başlattık. Ülkemizin iklim değişikliğine yönelik 2100 yılına kadar karşılaşacağı koşulları ortaya koymamızı sağlıyor. Biz artık mahalle bazlı analiz yapabilir düzeye geleceğiz. Şuanda 3 modeli tamamladık. Diğer 3 modelimiz çalışması devam ediyor. Mahalle bazlı trendlerdeki değişimi göreceğiz. Biz artık burada iklim trendlerini mahalle bazlı modelleyebilir düzeye geleceğiz. Yerel yönetimler için çok büyük bir silah olacak. Trabzon'da ortalama sıcaklıklarda ciddi bir artış bekliyoruz. Karadeniz'in iç taraflarında sıcaklık artışı net görüyoruz. 2100 yılına kadar baktığımızda özellikle Trabzon bölgesinde 2 derecelere yakın bir artışı ön görüyoruz. Şuanda karşılaşmış olduğumuz afetleri 4 kat daha yaşamamız anlamına geliyor. Özellikle su kaynakları ciddi risk altında" diye konuştu.

"Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde ciddi kuraklık riskinin oluşabilir"

"Bölgemiz sıcaklıklarda çok ciddi bir artışı ön görüyor hem de yağışlarda çok ciddi bir azalma ön görüyor" diyen Deniz, "Bölgede yağışlarda yüzde 40'a varan azalmayı biz senaryoya göre bekliyoruz. 2100 yılına kadar Trabzon bölgesinde çok büyük bir azalma yok ama neredeyse yüzde 5-10'a varan azalmayı ön görmekteyiz. Sıcaklıklardaki artışla beraber gerçekleşen olan yağışlardaki azalma da Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde ciddi kuraklık riskinin oluşabileceğini ortaya koymakta. Ülkemizdeki en büyük iklim tehlikelerinden bir tanesi şiddetli yağışlar. Özellikle Trabzon, Rize ve Artvin hattının çok ciddi bir risk altında olduğunu görmekteyiz. Ortalama yağışlarda biz azalma oluyor ancak ekstrem yağışlarda yani 1-2 ayda gelecek yağışın bir günde düştüğünü görüyoruz. Özellikle bu bölgede yağışların ciddi ölçüde artacağını ön görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Türkiye için korkutan senaryo: Akdeniz havzası 7 derece ısınabilir - Son Dakika

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