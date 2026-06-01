Türkiye ile Azerbaycan Arasında Doğal Gaz Anlaşması

01.06.2026 13:50
BOTAŞ, SOCAR, TotalEnergies ve ADNOC arasında 15 yıllık gaz tedarik anlaşması imzalandı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakü Enerji Forumu kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla BOTAŞ ile SOCAR, TotalEnergies ve ADNOC arasında 15 yıllık yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması imzalandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bakü Enerji Forumu marjında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in katılımıyla milli şirketimiz BOTAŞ ile SOCAR, TotalEnergies ve ADNOC arasında 15 yıllık yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması imza altına alındı. Söz konusu anlaşmayla Absheron sahasındaki yeni üretim yatırımları kapsamında 2029 yılından itibaren ülkemize toplam 33 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlanacak. Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma vizyonunu destekleyen bu stratejik adım; ülkemizin, bölgemizin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunacaktır."

Kaynak: ANKA

Azerbaycan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Socar, Botaş, Dünya, Son Dakika

