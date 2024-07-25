Türkiye ile Guatemala Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 150. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Türkiye ile Guatemala Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 150. Yıl Dönümü Kutlandı

Türkiye ile Guatemala arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 150. yıl dönümü münasebetiyle Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos ve diğer davetliler katıldı. Konuşmalarda, iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması vurgulandı. Ayrıca, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi kurumların desteğiyle sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlendirileceği belirtildi.

25.07.2024 19:05
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Türkiye ile Guatemala arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 150. yıl dönümü münasebetiyle Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde iki ülke tarafından bastırılan posta pullarının sergilendiği etkinlik düzenlendi.

Elçilikte düzenlenen etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Bakan Yardımcısı Ekinci, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kurulduğu 1874'ten bu yana ülkeler ve halklar arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel alışverişi geliştirme amacıyla hareket ettiğini belirtti.

Ekinci, "Vizyoner bir yaklaşımla 25 yıl önce uygulamaya başladığımız Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikamız meyvelerini vermektedir." dedi.

Özellikle 2015'te Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliğinin ve 2017'de Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliğinin açılmasının ardından ikili ilişkilerde yakalanan ivme ile Guatemala'nın Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde Türkiye için çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ekinci, 2021'de iki ülkenin ticaret hacminin 145 milyon dolar olduğuna işaret ederek, "Bu ekonomik ilişkilerimiz kapsamında bir rekor oldu." diye konuştu.

Ekinci, bu miktarın iki ülkenin gerçek kapasitesinin çok altında olduğunu söyleyerek, "Bu rakamları her iki ülkenin de yararına olacak şekilde arttırmak için gerekli adımları birlikte atıyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Ekinci, iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerin gerçek potansiyeline ulaşması için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi kurumların desteğiyle ilişkilerin daha da güçlendirilmesine devam edileceğine olan inancının tam olduğunu vurguladı.

"Ülkelerimizin ilişkileri zamana meydan okumuştur"

Guatemala'nın Ankara BüyükelçisiHernandez Recinos da iki ülke arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığına işaret ederek, "Karşılıklı saygı ve dostlukla tanımlanan ülkelerimizin ilişkileri zamana meydan okumuştur. Bu önemli dönüm noktasını kutlarken bağlarımızı çeşitli yönlerden daha da güçlendirmeyi ve geliştirmeyi heyecanla bekliyoruz." dedi.

Guatemala kahvesinin Türkiye'de büyük ilgi gördüğünü ve 2023 yılına kıyasla satışların yüzde 15'in üzerinde artış gösterdiğini belirten Hernandez Recinos, "Ayrıca Türkiye'den demir, çelik ve kimyasal ürünler de dahil olmak üzere çeşitli ürünler ithal ediyoruz. Türkiye, ekonomik büyüme potansiyelinin farkında olarak Pasifik Okyanusundaki ana limanımızda ve Guatemala Şehri'ndeki birkaç perakende mağazasında faaliyet göstermekte." ifadelerini kullandı.

Hernandez Recinos, ikili gündemde ilerleme kaydetmeyi ve çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalamak için zemin hazırlamayı hedefledikleri, yakın gelecekte gerçekleşecek ikili siyasi istişareleri de heyecanla beklediğini dile getirdi.

Büyükelçi Hernandez Recinos, Türkiye ve Guatemala arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 150. yıl dönümü münasebetiyle 18 Temmuz'da İstanbul'daki Galata Kulesi'nin her iki ülkenin bayraklarının renkleriyle aydınlatıldığını da belirtti.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Hernandez Recinos, Bakan Yardımcısı Ekinci ve Büyükelçi Balkan'a posta pullarını takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ile Guatemala Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 150. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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