Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Niyet Beyanı" yeni işbirliklerinin anahtarı olacak - Son Dakika
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Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Niyet Beyanı" yeni işbirliklerinin anahtarı olacak

Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Niyet Beyanı"nın iki ülke arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmada kolaylaştırıcı rol oynaması bekleniyor.

16.11.2024 11:16
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Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Niyet Beyanı"nın iki ülke arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmada kolaylaştırıcı rol oynaması bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği toplantıda 8 anlaşmaya imza atıldı.

Bu kapsamda ilgili bakanlar tarafından imzalanan anlaşmalardan biri de "Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı" oldu.

Anlaşmanın, Türkiye'nin Katar ile ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesine, karşılıklı yatırımların artırılmasına, iş dünyasıyla bağların güçlendirilmesine ve iki ülkenin kalkınmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

"Şeffaf, öngörülebilir ve güvenli ticaret sistemi ana hedeflerden biri"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da AA muhabirine, imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması" doğrultusunda gümrük ve dış ticaret işlemlerinin basitleştirilerek hızlandırılmasına yönelik adımlar attığını belirten Bolat, ülke içi ve uluslararası alanda iş dünyasının önünü açacak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bolat, Orta Doğu ve Körfez coğrafyasının önemine dikkati çekerek, buralarla ikili ekonomik ilişkilerin artırılması için ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliğinin güçlendirilmesine odaklandıklarını bildirdi.

Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Niyet Beyanı"nın özellikle gümrük ve dış ticaret işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için yapılacak çalışmaların çerçevesini ortaya koyduğunu vurgulayan Bolat, "Anlaşmayla iki ülke arasında ticaretin daha da kolaylaştırılmasına yönelik işbirliğinin ilk adımı atılmış oldu. Türkiye ile Katar, dış ticaret işlemlerinde diyaloğun ve koordinasyonun artırılmasına yönelik bir iradeyi ortaya koydu." dedi.

Anlaşma kapsamında dış ticaret işlemlerinde engellerin tespiti ve ortadan kaldırılması yoluyla ticarette kesintisiz akışın sağlanmasının hedeflendiğini dile getiren Bolat, şöyle konuştu:

"Anlaşmayla ticaretin kolaylaştırılması önlemlerine ilişkin deneyim ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması planlanıyor. Bu yeni diyalogla iki ülke arasındaki ticareti artırmak için gümrük ve dış ticaret işlemlerinin daha verimli hale getirilmesi, prosedürlerin dijitalleştirilerek süratle tamamlanması, taşıma ve transit geçişlerdeki bürokratik engellerin azaltılması ve iş dünyası için elverişli bir ortam sağlanması öngörülüyor. Yeni teknolojik çözümlerden faydalanılarak daha şeffaf, öngörülebilir ve güvenli bir ticaret sistemi yaratmak da çalışmalarımızdaki ana hedeflerden biri."

"Ortak dijital platformlar" gündemde

Bolat, iki ülke arasında ortak dijital platformların kurulabileceği bilgisini vererek, bu platformların, belgelerin çevrim içi paylaşılması, gümrük işlemlerinin izlenmesi ve ticari verilerin gerçek zamanlı yönetilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkı sunacağını anlattı.

İki ülke gümrük kapılarındaki süreçleri iyileştirmek için ortak çalışma gruplarının oluşturabileceğini söyleyen Bolat, özellikle lojistik operasyonların kesintisiz şekilde gerçekleşmesi için yeni prosedürlerin geliştirilebileceğini bildirdi.

Bakan Bolat, Katar ile ekonomik ilişkilerin son yıllarda ivme kazandığına işaret ederek, ikili ticaret hacminin geçen yıl 1,3 milyar dolar, bu yılın 10 ayında ise 933 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Katar ile 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflendiğini anımsatan Bolat, "İmzaladığımız Niyet Beyanı ile Türkiye ve Katar arasındaki ticaret daha da kolaylaşacak, işlemler sadeleşecek, bu da dış ticaretimize pozitif bir katkıda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk müteahhitler Katar'da 20,3 milyar dolarlık proje üstlendi"

Bolat, Katar ile mevcut ticari ilişkilere de değinerek, Türk müteahhitlerinin ülkede bugüne kadar 20,3 milyar dolarlık 198 proje üstlendiğini söyledi.

Türk firmalarının son yıllarda bu ülkede büyük çaplı metro ve kara yolu ile askeri tesis ve havalimanı genişletme projeleri aldığını belirten Bolat, "Özellikle Kuzey Saha Doğal Gaz Genişlemesi Projesi'nde firmalarımız için büyük fırsatlar olacağını öngörüyoruz." dedi.

Bolat, Katar'ın Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımın stok değerinin 4,9 milyar dolar, Türkiye'den Katar'a yönelik toplam doğrudan yatırımın ise 48 milyon dolar civarında olduğunu bildirdi.

Türk firmalarının Katar'da savunma sanayisi, tekstil, elektrik kabloları ve hizmet sektörü olarak restoran işletmeciliği alanlarında faaliyette bulunduğunu aktaran Bolat, "Bu kapsamda söz konusu rakamları daha üst seviyelere çıkarmak için karşılıklı çabalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ile Katar arasında imzalanan 'Niyet Beyanı' yeni işbirliklerinin anahtarı olacak - Son Dakika

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