Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türk İHA\'ları savunma paradigmasını değiştiriyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 13'üncüsü düzenlenen Saraybosna İş Forumu'nda (SBF), " Türkiye, askeri insansız hava araçlarının üretiminde dünya çapında lider, bu teknolojide bir numara olduğumuzu söylemekten gurur duyuyorum. Türk insansız hava araçları dünyadaki savunma paradigmasını değiştiriyor." dedi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Parlamento Binası'nda düzenlenen programda konuşan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

SBF'nin Balkanlar'daki bölgesel ekonomik işbirliklerini konuşmak için fırsat sunduğunu aktaran Kacır, "Türkiye'nin, Balkanlar genelinde teknolojik ilerlemeyi, dijital büyümeyi, endüstriyel büyümeyi ve refahı teşvik etmek için deneyimlerimizi paylaşmaya ve bunlardan yararlanmaya tamamen kararlı olduğunu vurgulamak istiyorum. Balkanlar'da kalkınma ve istikrarın ekonomik ilerlemeyle el ele gitmesi gerektiğinin farkındayız. Bölge ile olan tarihi bağlarımız sebebiyle en bağlantılı ülkelerden biriyiz." diye konuştu.

Bosna Hersek'in ve Balkanlar'ın ekonomik anlamda kalkınmasını her zaman destekleyeceklerini dile getiren Kacır, Türkiye'nin bölgedeki ekonomik entegrasyonun güçlü destekçisi olduğunu da belirtti.

Tüm uluslararası platformlarda sanayi ve teknoloji ile ekonomi alanındaki işbirliğinin teşvik edilmesinin herkese barış, istikrar ve refah getireceğini vurguladıklarını aktaran Kacır, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki savaşlar, küresel salgınlar, iklim değişikliği, doğal afetler, gıda, su, enerji ve ham madde tedarik krizleri hayatımızı ve iş yapılarımızı bozdu. Hepimiz biliyoruz ki ticarette ve teknolojide çok tehlikeli bir korumacılık türü yükseliyor. Bu aksaklıklar, tedarik zincirlerini sürdürmek ve küresel ticaretin dayanıklılığını sürekli olarak test etmek için zorlayıcı olduğunu kanıtladı. Bu kritik dönemde, güçlü bir teknoloji ekosistemi inşa ederek Türkiye ekonomisini daha yüksek teknoloji ve inovasyon odaklı bir yola sokmak için zemin hazırladık. Bugün 10 binin üzerinde teknoloji şirketine ev sahipliği yapan 102 teknoparkımız, 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezimiz var. 272 bin AR-GE çalışanı, Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin çekirdeğini oluşturuyor. Bu hızlı ve istikrarlı büyüyen ekosistem sayesinde yüksek teknolojili sektörler artık sanayi üretimimizde pozitif olarak öne çıkıyor.

Türkiye, askeri insansız hava araçlarının üretiminde dünya çapında lider, bu teknolojide bir numara olduğumuzu söylemekten gurur duyuyorum. Türk insansız hava araçları dünyadaki savunma paradigmasını değiştiriyor. Avrupa'da ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, demir-çelik ve çimento üretiminde ön plandayız. Türkiye, Avrupa'da bu ürünlerin ilk üç üreticisi arasında yer alıyor. TOGG ile uzun yıllardır süregelen milli otomobilimiz hayalini gerçekleştirdik. TOGG'ların tıpkı Türkiye'de olduğu gibi Balkanlar'ın panoramik yollarında seyrettiğini görmeyi canı gönülden temenni ediyorum."

"Tüm Balkanlar ile yeşil enerji alanında işbirliğine hazır ve istekliyiz"

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini tamamladığını dile getiren Bakan Kacır, yaptıkları yatırımlarla uzay alanındaki ekosistemlerini büyüttüklerini, bilim ve teknolojide meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artıracak adımlar atarken, Türk imalat sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmaya devam ettiklerini belirten Kacır, şöyle konuştu:

"Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili gelişmeleri en başından beri yakından takip ediyoruz. Türk sanayisinin etkin bir şekilde karbonsuzlaşması için uluslararası finans kuruluşlarının yanı sıra yurt içi finans kuruluşlarıyla da projeler başlattık. Sektörümüzün gelecekteki ihtiyaçlara sorunsuz bir şekilde uyum sürecini sağlamak ve günümüz dünyasında rekabet gücünü korumak için kapsamlı bir teşvik sistemini yeniden yapılandırdık ve çeşitli finansman mekanizmalarını devreye aldık. Bu stratejileri, Dünya Bankası ile birlikte geliştirdiğimiz 450 milyon dolar değerindeki 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' gibi somut adımlarla hayata geçiriyoruz. Benzer şekilde, Dünya Bankasından sağlanan 300 milyon dolarlık fonla, planladığımız sanayileşmenin kalbi olan Organize Sanayi Bölgelerinin çevresel dönüşümü hedefleyen 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Sektörümüzün yeşil enerjiye erişimini kolaylaştıracak adımlar da atıyoruz."

Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci sırada yer aldığını aktaran Kacır, "Yenilenebilir enerji yatırımları için sağladığımız teşviklerle bugün toplam kurulu gücümüzün yüzde 55'ini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturmaktadır. Sadece kullanmıyoruz, aynı zamanda yeşil enerji ürünleri üretiyoruz. Tüm Balkanlar ile yeşil enerji alanında işbirliğine hazır ve istekliyiz. Yeşil büyümeye giden yol, Türkiye ve Balkan ülkelerinin gelecekte daha da yakın işbirliği içinde çalışmaları için önemli fırsatlar sunuyor." dedi.

"Bu programlarla 2030 yılına kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişimi ve 100 Turcorn çıkması en büyük hedeflerimizden biri"

Bakan Kacır, start-up ekosistemine sahip olmanın yeni teknolojiler konusunda başarılı olmak için fırsatlar sunduğunu ve bunun da stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin dört bir yanındaki genç girişimcilerin, kuluçka merkezleri ve hızlandırma programları ağıyla hayallerini girişime dönüştürdüğünü belirten Kacır, "Türk girişimleri küresel sahnede giderek daha fazla parlıyor ve Türk girişim ekosistemi 'Avrupa teknolojisinin yıldızı' olarak tanımlanıyor. Kısa bir süre önce, 2019'da Türkiye'nin Turcorn'u yoktu, şimdi gururla 7 Turcorn ile övünüyoruz. Fonlarımız start-uplara 1 milyar dolarının üzerinde yatırım yapılmasını sağladı. Bu programlarla 2030 yılına kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişimi ve 100 Turcorn çıkması en büyük hedeflerimizden biri. Teknolojik gelişme, herkes için geleceğin anahtarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, ülkeler arasındaki işbirliğini hızlandırmanın, derinleştirmenin ve genişletmenin ve kimseyi geride bırakmamak gerektiğinin bilincinde olduklarını da söyledi.