Türkiye-Irak Güvenlik Toplantısı Antalya'da

(ANKARA) - Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Türkiye ve Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın beşinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'in eş başkanlığında düzenlendi. Toplantıya üst düzey askeri ve istihbarat yetkilileri de katıldı.
Türkiye ile Irak arasında sürdürülen Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın beşinci toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre görüşmelere, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin eş başkanlık etti. Toplantıya ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Iraklı muadilleri katıldı.
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