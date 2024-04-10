Türkiye-İran sınırında görevli hudut kartalları, Ramazan Bayramı\'nı nöbet arkadaşlarıyla geçiriyor

Türkiye- İran sınırında görevli "hudut kartalları", Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta nöbet arkadaşlarıyla geçiriyor.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görev yapan Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nda da görevinin başında. Bayram sabahında içtima alanında bir araya gelen askerler, ailelerinden uzakta komutanlarıyla bayramlaştı.
Yerli teknolojik cihaz ve silahlarla sınır güvenliğini 7 gün 24 saat esasına göre sağlayan "hudut kartalları", zorlu iklim koşullarına rağmen görevlerini başarıyla sürdürüyor.
Mehmetçik, yerli imkanlarla üretilen termal kameraların yanı sıra çevre gözetleme radarlarıyla gece gündüz, her türlü iklim ve hava şartında sınır güvenliğini sağlıyor.
Türkiye-İran sınır hattı boyunca uzanan 3 metre yüksekliğinde, 30 santimetre kalınlığındaki bloklardan oluşan modüler duvarın ardında devriye gezen Mehmetçik, terör ve kaçakçılık faaliyetleri ile yasa dışı geçişlerin önlenmesinde önemli görev üstleniyor.
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Kocaeli'de Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Gazi tarafından 1332 yılında inşa edilen Orhan Cami'de Ramazan Bayram Namazı kılındı. Cami, sabahın ilk saatlerinde doldu ve asırlara meydan okuyan bir yapı olarak hizmet verdi. Namazın ardından cami imamı kılıçla hutbeye çıkarak dua etti ve Gazze ve Filistin'de yaşanan katliamların son bulması için dua edildi. Hutbenin ardından vatandaşlar cami bayramlaştı.
Kütahya'da Vali Musa Işın ve protokol üyeleri, Ulu Camii'de düzenlenen bayramlaşma programına katılarak halkın bayramını kutladı. Bayramlaşma sonrası protokol üyeleri, vatandaşlarla kahvaltı yaparak sohbet etti.
Elazığ'da mart ayında meydana gelen 218 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 126 kişi de yaralandı. Kazaların 84'ü yaralanmalı, 134'ü ise maddi hasarlı oldu. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları arasında araç hızını yol şartlarına uydurmamak, geçiş önceliğine uymamak ve alkollü araç kullanmak yer alıyor.
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu kamyonet dereye uçarken, sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da bayram namazı için binlerce vatandaş, tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami'ye akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelen vatandaşlar, Ulu Cami'yi tercih etti. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden gelen vatandaşlar, avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.
Van'ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Vanyolu Camisi'nde buluşan vatandaşlar, İlçe Müftüsü Abdullah Bora'nın vaazını dinledi ve bayram namazını kıldı. Namaz sonrası Kaymakam Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve İlçe Müftüsü Abdullah Bora ile bayramlaşma gerçekleşti. Cami çıkışında ise Kızılay ekipleri cemaate lokum ikram etti.
Zonguldak'ta trafik polisleri tarafından düzenlenen dronlu bayram denetimlerinde 12 sürücüye 18 bin 981 lira ceza uygulandı. Denetimde kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, trafik muayenesi yaptırmama, psikoteknik belgesi bulunmama, trafik sigortası yaptırmama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi ihlaller tespit edildi.
Yeniden seçilen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bayrama bir gün kala mazbatasını aldı. Sengel, vatandaşlarla birlikte kazanıp bölüşmeye devam edeceklerini belirtti.
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