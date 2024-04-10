Türkiye-İran sınırında görevli hudut kartalları, Ramazan Bayramı\'nı nöbet arkadaşlarıyla geçiriyor

Kocaeli'de Orhan Cami'de Ramazan Bayram Namazı kılındı

Kocaeli'de Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Gazi tarafından 1332 yılında inşa edilen Orhan Cami'de Ramazan Bayram Namazı kılındı. Cami, sabahın ilk saatlerinde doldu ve asırlara meydan okuyan bir yapı olarak hizmet verdi. Namazın ardından cami imamı kılıçla hutbeye çıkarak dua etti ve Gazze ve Filistin'de yaşanan katliamların son bulması için dua edildi. Hutbenin ardından vatandaşlar cami bayramlaştı.