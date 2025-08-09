Türkiye-İran Sınırında Yüksek Teknolojik Güvenlik

Türkiye- İran sınırının Ağrı bölümünde "vatan nöbeti" tutan Mehmetçik, elektro-optik kuleler, gece görüşlü termal kameralar, aydınlatma sistemi ile sismik sensörlerle donatılan güvenlik duvarını gözetim altına alarak yasa dışı geçişlerin önüne geçiyor.

Cumhurbaşkanlığınca "Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi" kapsamında başlatılan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümünde 2020'de yapımı tamamlanan entegre güvenlik duvarında teknolojiden en iyi şekilde yararlanılıyor.

Sınırın sıfır noktasında yer alan Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu ve sınır hattındaki diğer karakollarda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 7 gün 24 saat esasına göre sorumluluk alanındaki bölgeleri sürekli gözetim altında tutuyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen elektro-optik kuleler, 360 derece hareket eden gece görüşlü termal kameralar, aydınlatma sistemi ve harekete duyarlı sensörlerle kontrol altında olan entegre güvenlik duvarı sayesinde sınır güvenliği üst seviyede tutuluyor.

Gece gündüz demeden bir an olsun gözünü sınırından ayırmayan Mehmetçik, sınıra yapılan duvar ve çevresindeki başta gece görüş özellikli kameraların yanı sıra her türlü titreşim hareketlerini tespit edebilen akustik sistemler vasıtasıyla yasa dışı olayları engelliyor.

Mehmetçik, zırhlı araçlarda bulunan ve ASELSAN tarafından üretilen yüksek teknolojiye sahip silah sistemleri ve termal kameraları da sınır hattında etkin şekilde kullanıyor.

Hudut hattındaki menfezleri kontrol edip termal ve manyetik sensörler sayesinde olası mağara ve tünelleri belirleyebilen Mehmetçik, İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenleri henüz sınırın dışındayken entegre güvenlik sistemleri ile anında tespit ediyor.

Yasa dışı geçişler, insan ticareti, kaçakçılık ve terör faaliyetlerine karşı sürekli teyakkuz halinde olan Mehmetçik, yazılımı ve donanımı tamamen yerli imkanlarla üretilen yer altı görüntüleme cihazıyla sınır duvarı boyunca zaman zaman tarama yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN'ın optik kulelerinde bulunan "ACAR Kara Gözetleme Radar Sistemi'yle" gece ve gündüz her türlü hava koşullarında hareket eden hedefleri belirliyor.

Dron ve mini/mikro insansız hava araçları tehditlerine karşı karıştırma ve köreltme özellikli cihazların kullanıldığı hudut birliklerinde Dragoneye (ejderha gözü) Elektro-Optik Sensör Sistemi'nden de etkin şekilde yararlanılıyor.