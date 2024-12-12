Türkiye-İran Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar - Son Dakika
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Türkiye-İran Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar

Türkiye-İran Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında ticareti artıracak mutabakatlar imzaladı.

12.12.2024 00:16
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- İran Karma Ekonomik Komisyonu'nun 29. Dönem Toplantısı sonrasında çeşitli alanlarda imzalanan mutabakat zaptlarıyla karşılıklı ticareti, iki ülke cumhurbaşkanlarının uzun vadede ortaya koydukları 30 milyar dolar hedefine ulaştırmak için çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Tahran'da düzenlenen Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu'nun 29. Dönem Toplantısı sonrasında AA muhabirine konuşan Ticaret Bakanı Bolat, "Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu'nun 29. dönem toplantısı vesilesiyle Tahran'da mevkidaşım İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ve heyetiyle muhtelif toplantılar gerçekleştirdik." dedi.

Toplantılara iki ülkeden de çok sayıda özel sektör temsilcileri ve yatırımcıların da katıldığını belirten Bolat, "Aşağı yukarı dört yıldan bu yana yapılamayan Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı, Türkiye-İran arasındaki ekonomik ilişkilerin en önemli yasal ve kurumsal zeminini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

İki gün süren müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları kapsayan mutabakat zaptlarını her iki bakan olarak imzaladıklarını aktaran Bolat, "Bunun yanında İran'da yatırımları olan, ticaret yapan Türk firmaları ile görüşmeler yaptık. Onları dinledik. İlerlemelerini, taleplerini, beklentilerini bize ilettiler. Biz de bunları mevkidaşımıza ve İranlı yetkililere ilettik." diye konuştu.

Bolat, "Böylece teknik düzeyde yaklaşık üç gün süren, resmi düzeyde de bugün gerçekleştirdiğimiz Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu mutabakat zaptında iki ülke arasındaki ticareti, Cumhurbaşkanlarımızın uzun vadede ortaya koydukları 30 milyar dolar hedefini ulaştırmak için canla başla gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, "Özel sektör firmalarımızı her iki ülkeden hem ticaret, hem ulaştırma, hem yatırımlar alanında teşvik edeceğiz. Enerji alanında da inşallah karşılıklı ilişkilerimiz daha üst seviyelere taşınacaktır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-İran Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar - Son Dakika

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