Türkiye-İspanya Ekonomik İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
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Türkiye-İspanya Ekonomik İlişkileri Gelişiyor

Türkiye ve Endülüs arasında ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmek için yeni temaslar yapıldı.

19.09.2024 21:17
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İspanya'da Madrid ve Katalonya özerk yönetimlerinin ardından ülke ekonomisine en güçlü katkıyı veren üçüncü bölge olan Endülüs ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak için girişim başlatıldı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, beraberindeki heyet ile Endülüs bölgesinin başkenti Sevilya'da iki gün süren görüşmelerde bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgilerde, Büyükelçi Küçükel Sevilya'daki temasları kapsamında aralarında Endülüs Özerk Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno ve Endülüs Özerk Yönetim Parlamento Başkanı Jesus Aguirre Munoz ile bazı siyasetçiler ve iş insanları ile görüşerek, Sevilya Ticaret Odası'nda Türkiye ekonomisinin tanıtıldığı bir toplantıya katıldı.

Başkent Madrid'de 13 Haziran'da gerçekleşen Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirve'nin ardından temaslarını yoğunlaştıran Büyükelçi Küçükel, Endülüs bölgesinin de Türkiye için önemine dikkati çekti.

İkili ilişkilerin her düzeyde ve her sektörde güçlendirilmesinin taraflarca vurgulandığı, özellikle yenilenebilir enerji, tarım teknolojileri, su yönetimi, turizm, havacılık, yapay zeka, altyapı ve inşaat sektörlerinde ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

"Türkiye'nin, Endülüs'te dost bir ülke ve halk" olduğunu söyleyen Endülüs Özerk Hükümet Başkanı Moreno'nun da 24 Eylül'de Pegasus Hava Yollarının başlatacağı İstanbul-Sevilya uçak seferlerinin "Sevilya'yı ve Endülüs'ü hem Türkiye hem de diğer bölge ülkelere daha da yakınlaştıracağını, yeni bir köprü olacağını" belirttiği öğrenildi.

İlk aşamada kasım ayına kadar haftada üç gün (salı, perşembe, cumartesi) İstanbul-Sevilya seferlerine başlayacak Pegasus, daha sonra bunu haftada 4 uçuşa çıkarmayı planlıyor.

İspanya İhracat ve Yatırım Ajansı'nın (ICEX) verilerine göre, Türkiye'nin İspanya'da en çok ihracat yaptığı 6'ncı bölge olan Endülüs'te 2023 yılındaki ihracatı 599 milyon avro, ithalatı ise 311 milyon avro olarak belirtiliyor.

Diğer yandan Sevilya Ticaret Odası Başkanı Francisco Herrero da Büyükelçi Küçükel'in ziyareti ve Türkiye ekonomisinin tanıtıldığı toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye ve Endülüs arasındaki ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi ve temasların artırılması hususunda herkesin hemfikir olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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