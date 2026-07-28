Cehennemi yaşayan Fransa'ya Türkiye'den yardım eli - Son Dakika
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Cehennemi yaşayan Fransa'ya Türkiye'den yardım eli

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağını görevlendirdiklerini bildirdi.

Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçağı gönderdi. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"FRANSA İSTEDİ TÜRKİYE KAYITSIZ KALMADI"

Avrupa'da günlerdir süren orman yangınlarının, verilen mücadelenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Yumaklı, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İspanya'ya gönderdiğimiz iki yangın söndürme uçağımızın ardından, Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik. Türkiye, sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Cehennemi yaşayan Fransa'ya Türkiye'den yardım eli

"ORMANLAR EN KIYMETLİ MİRASIMIZDIR"

Yumaklı, görev için yola çıkan ve sahada mücadele eden ekiplere başarılar dileyerek, "Ormanlar, bizlere emanet edilen değil, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Cehennemi yaşayan Fransa'ya Türkiye'den yardım eli
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cehennemi yaşayan Fransa'ya Türkiye'den yardım eli - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 00349200 00349200:
    bence önce kendi söküklerimizi dikelim 6 1 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Yalan haber hava civa en basit orman yanginlarimizi uçak olmadiği için haftalarca köylülerin traktör yardimiyla zorla söndürmüştük 0 0 Yanıtla
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