İsrail'in Türkiye'ye yönelik ticaret kısıtlamaları iddiası doğru değil - Son Dakika
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İsrail'in Türkiye'ye yönelik ticaret kısıtlamaları iddiası doğru değil

İsrail\'in Türkiye\'ye yönelik ticaret kısıtlamaları iddiası doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in Türkiye'ye yönelik ticaret kısıtlamalarını geri çektiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada, Türkiye'nin İsrail ile ticaretin durdurulması kararının geçerliliğini koruduğu vurgulandı.

09.05.2024 16:53
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in resmi yetkilileri tarafından ortaya atılan ve basın yayın organlarında yer alan, " Türkiye, İsrail'e karşı uyguladığı ticaret kısıtlamalarını geri çekti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması şartları sağlanıncaya kadar, Türkiye'nin, İsrail ile ticaretin durdurulması kararının geçerliliğini koruduğu belirtildi.

Türkiye'nin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve masum Filistin halkına karşı uyguladığı katliama yönelik siyasi ve diplomatik çalışmalarını en üst düzeyde gerçekleştirmeye devam ettiği anımsatılan açıklamada, "İsrail'in resmi yetkilileri tarafından ortaya atılan ve basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye, İsrail'e karşı uyguladığı ticaret kısıtlamalarını geri çekti' iddiası doğru değildir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmek için ortaya atılan bu ve benzeri iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Türkiye'ye yönelik ticaret kısıtlamaları iddiası doğru değil - Son Dakika

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