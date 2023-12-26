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Türkiye Judo Milli Takımı Palandöken'de Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Türkiye Judo Milli Takımı Palandöken'de Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyor

Erzurum'da kış turizm merkezi Palandöken'de kampa giren Türkiye Judo Milli Takımı, Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Sporcular, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının yanı sıra dağ koşusuna da çıkıyor. Zorlu parkuru tamamlayan sporcular, soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşıyor. Milli Takım Kampı'na 15 sporcu katılıyor ve hedefleri 2024 Paris Olimpiyatları'nda en iyi şekilde performans sergilemek.

Türkiye Judo Milli Takımı Palandöken\'de Paris Olimpiyatları\'na hazırlanıyor
26.12.2023 - 11:10,  Güncelleme: 11:15
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SPOR Dağcı değil, judo milli takımı

Turgay İPEKERZURUM, (DHA)-ERZURUM'un kış turizm merkezi Palandöken'de kampa giren Türkiye Judo Milli Takımı, kar kalınlığının 1 metreye bulduğu bölgede 2024 yılında yapılacak Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalışma yapan sporcular, burada dağ koşusuna da çıktı. Palandöken Dağları'nın en dik dağına eksi 12 derecede tırmanan sporcular, zorlu parkuru 1,5 saatte tamamladı. Zirveden kayan ya da koşarak inerek antrenman yapan sporcular, soğuk hava nedeniyle zor anlar da yaşadı.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde kampa giren Türkiye Judo Milli Takımı, antrenörleri Iraklı Uznadze, Onur Akgün ve Derya Cıbır Zengi gözetiminde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalışma yapan sporcular, antrenmanlar kapsamında dağ koşusuna da çıktı. Palandöken Dağları'nın en dik dağına eksi 12 derecede tırmanan sporcular, zorlu parkuru 1,5 saatte tamamlandı. Zirveden kayan ya da koşarak inerek antrenman yapan sporcular, soğuk hava nedeniyle zor anlar da yaşadı.

'HEDEFİMİZ, PARİS OLİMPİYATLARI'

Milli Takım Kampı'na 7'si kadın toplam 15 sporcunun katıldığını belirten antrenör Ogün Akgün, Aralık ayının 10'unda başlattığımız kamp, 27'sinde bitiyor. Burada kuvvet antrenmanlarını içeren yüksek irtifa kampını yapıyoruz. Bizim yürüyüş, sporcularımızın 'ölüm tırmanışı' dediği dağa tırmanışın bugün altıncısını gerçekleştiriyoruz. Dik olan dağa sporcularımız soğuk ve karlı havada bata çıka tırmanıyor. Zirveye ulaşabilmek için bayağı bir efor sarf ediyorlar. Bu bizim işimiz. Nasıl vatani görevini yapan askerlerimiz o dağlara çıkıp, can veriyorsa biz de bu vatan için bayrağımızı olimpiyatlarda dalgalandırmak için buralara çıkmak zorundayız. Palandöken kampından sonra Rusya kampında judo antrenmanlarımız olacak. Hedefimiz, 2024'te Fransa'da yapılacak Paris Olimpiyatları'na en iyi şekilde hazırlanmak diye konuştu.

'YILMADAN, PES ETMEDEN ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye Judo Milli Takım sporcularından Özlem Yıldız, Olimpiyata gidip, madalya almak için Erzurum'da kondisyon kampındayız. Zorlu hava şartlarına rağmen dağlara tırmanıyoruz, koşu yapıyoruz. Tüm zorluklara rağmen yılmadan, pes etmeden çalışıyoruz. Bu tırmanış aslında mental olarak bizi hazırlıyor. Dün çok kar yağmış. Bugün de dağa tırmanış antrenmanımız vardı. Zirveye odaklanarak kendimizi maça hazırlıyoruz dedi.

'HAVA ÇOK SOĞUKTU'

Kamp süresince altıncı kez dağ çıktıkları belirten Judo Kadın Milli Takım Kaptanı Tuğçe Beder ise Bugün son tırmanış antrenmanıydı artık alıştık. Kondisyon direncimiz arttığı için daha kolay gelmeye başladı. Benim boyum kısa olduğu için bazı bölgelerde bel hizama kadar karda, el ve kollarımızla tırmanmak durumunda kaldık. Hava çok soğuktu, buzum çözülmedi diye konuştu.

Öte yandan Palandöken'de antrenman yapan sporcuları gören bazı vatandaşlar, judoları dağcı sandıklarını belirtip, başarılar diledi. (DHA)

Kaynak: DHA
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