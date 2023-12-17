 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye, Körfez ülkeleri tarafından hem yumuşak hem de sert güç olarak görülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, Körfez ülkeleri tarafından hem yumuşak hem de sert güç olarak görülüyor

ABD merkezli Gulf International Forum İcra direktörü Dania Thafer, Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile ilişkilerine dikkati çekerek, bölge ülkelerinin Türkiye'yi hem yumuşak hem de sert güç olarak gördüklerini söyledi. Thafer, Türkiye'nin bölgeyle güçlü yatırım ilişkilerine sahip olduğunu ve Türkiye'nin Katar ile güçlü bir ilişkisi olduğunu belirtti. Ayrıca, Körfez ülkelerinin Türkiye'yi bölgedeki güvenlik için potansiyel bir ortak olarak gördüğünü ifade etti.

Türkiye, Körfez ülkeleri tarafından hem yumuşak hem de sert güç olarak görülüyor
17.12.2023 - 11:13,
Abone Ol

ABD merkezli Gulf International Forum İcra direktörü Dania Thafer, Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile ilişkilerine dikkati çekerek, bölge ülkelerinin Türkiye'yi hem yumuşak hem de sert güç olarak gördüklerini söyledi.

"Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023'e katılan Thafer, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

Thafer, TRT World Forum'dan oldukça etkilendiğini belirterek, "Forum, bölgeden ve Batı'dan insanları bir araya getirmesi, kritik konulara odaklanması, bölgedeki çatışma ve gerilimin azaltılmasının yanı sıra kilit meselelere ilişkin öngörü ve ileriye dönük yol haritasına odaklanması açısından en ilgi çekici etkinliklerden." diye konuştu.

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerde son yıllarda değişim olduğunu düşünen Thafer, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerde yakınlaşma olduğunu söyledi.

Thafer, aktörlerin daha "pragmatik" politikalar izlemeye başladığını vurgulayarak, "Arap Baharı sonrasında herkesin kazanımlarını pekiştirdiği ve kayıplarını azalttığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Türkiye'nin Körfez bölgesiyle ilişlerinin "çok olumlu" şekilde ilerleyeceğini dile getiren Thafer, Türkiye'nin bölgeyle güçlü yatırım ilişkilerine sahip olduğunu kaydetti.

Thafer, Türkiye'nin bölgedeki etkisine dikkati çekerek, "Körfez ülkeleri, Türkiye'yi hem yumuşak hem de sert güç olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Katar arasındaki "güçlü ilişkilere" işaret eden Thafer, "Türkiye'nin Katar ile tarihsel ve güncel çok yakın ittifakı var. Katar, Türkiye'yi en önemli güvenlik ortağı olarak konumlandırıyor." dedi.

Thafer, ABD'nin "bölgedeki rolünü azalttığı" değerlendirmesinde bulunarak, "Körfez ülkeleri Türkiye'yi bölgedeki güvenlik için potansiyel ortaklardan biri olarak görüyor." diye konuştu.

Orta Doğu'da son zamanlara kadar "gerilimin azalması ve entegrasyon" konusunda olumlu hava bulunduğunu belirten Thafer, şöyle devam etti:

"Ancak özellikle bölgedeki temel çatışmaların ele alınması söz konusu olduğunda en önemli sorunlardan biri yüzeysellik. Gazze savaşı, bölgedeki çatışmaların bazı temel nedenlerinin ele alınmaması sonucu ortaya çıktı. Bence bu, liderlerin bölgeye bir bütün olarak bakmayı düşünmeleri ve daha fazla istikrar getirmek için bölge halkının temel şikayetlerini ele almaya çalışmaları gerektiği konusunda alınan bir ders."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Körfez, Gulf, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Körfez ülkeleri tarafından hem yumuşak hem de sert güç olarak görülüyor - Son Dakika


10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07
Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05
Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02
Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43
72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05 Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28 Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27 İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 11:26:07. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Körfez ülkeleri tarafından hem yumuşak hem de sert güç olarak görülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement