Türkiye Kültür Yolu Festivali Almanya'da tanıtıldı - Son Dakika
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Türkiye Kültür Yolu Festivali Almanya'da tanıtıldı

Türkiye Kültür Yolu Festivali Almanya\'da tanıtıldı

Türkiye Kültür Yolu Festivali, Almanya'da düzenlenen Sanat Festivalleri Zirvesi'nde tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, festival Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyeliğini de resmileştirdi. Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ikinci durağı olan Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

15.05.2024 14:59
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Türkiye'nin en geniş uluslararası festivali "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin, Almanya'da düzenlenen Sanat Festivalleri Zirvesi 2024'de tanıtımı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Avrupa'nın müzikal zenginliğini bir araya getiren Usedom Müzik Festivali'nin ev sahipliğinde düzenlenen Sanat Festivalleri Zirvesi'nde, Türkiye Kültür Yolu Festivalinin tanıtıldı.

Avrupa Festivaller Birliği (EFA) Genel Kurulu Sanat Festivalleri Zirvesi 2024, bu sene 40 ülkeden 230 delege ve 130 festivali ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünce tüm ayrıntılarıyla katılımcılara anlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivali bu zirve ile EFA üyeliğini de resmileştirmiş oldu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl ikinci durağı Şanlıurfa

Türkiye'nin özgün kültür ve sanatını uluslararası kültür ve sanat formlarıyla harmanlan Türkiye Kültür Yolu Festivali 4'üncü kez sanatseverlerle buluştu.

Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile bu yıl başlangıcı yapılan uluslararası kültür ve sanat buluşması katılımcı sayısı ile dünyanın da en büyük festivali olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin 7 bölgesindeki 16 şehirde düzenlenecek yaygınlığa ulaşan Türkiye Kültür Yolu Festivali konser, sahne gösterileri, sinema, sergi, atölye, çocuk etkinlikleri, tematik sokak sahneleri, gezici sahneler, söyleşiler gibi pek çok etkinlikle her yaşa ve her kesime hitap ediyor.

Kültür ve sanata erişimi kolaylaştıran festival Türkiye'den ve dünyadan farklı sanatçılar ile sanat kurumlarını bir araya getiriyor.

Bu yıl 40 bin sanatçının katılımının hedeflendiği festivalin rotalarına 2024'te yeni eklenen 5 şehirle etkinlik düzenlenecek mekan sayısının 600'ün üzerine çıkması hedefleniyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl ikinci durağında ise inanç turizminin kalbi Şanlıurfa yer alıyor.

Kaynak: AA

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