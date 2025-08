Türkiye Kültür Yolu Festivali\'nin Nevşehir ayağı başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 8'inci ayağı, Nevşehir'de başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 20 şehirde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"nin açılışı dolayısıyla Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinde tören düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 20 farklı şehirde düzenlenerek Türkiye'nin en kapsamlı kültür ve sanat hareketine dönüştüğünü söyledi.

Nevşehir'in bu etkinliklerin en özel duraklarından birisi olduğunu ifade eden Yazgı, kentin festival boyunca açık hava sahnesine dönüşeceğini kaydetti.

Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festivalin turizme de katkı sunacağını aktaran Yazgı, "Şehrin dört bir yanına yayılan 40'a yakın noktada, 400'e yakın etkinlikle her yaşa ve ilgi alanına hitap eden zengin bir program sanatseverlerle buluşacak. Konserlerden tiyatrolara, sergilerden sokak sanatlarına, çocuklara özel atölyelerden geleneksel tatlarla dolu gastronomi deneyimlerine kadar kültür ve sanatın her rengi bu festivalde yer alacak." dedi.

2025 yılında 64 milyar dolarlık turizm geliri hedefleniyor

Bakanlık olarak stratejik yatırımlar ve çeşitlendirilmiş pazar politikaları ile turizmde ziyaretçi sayısı ve gelirleri rekor seviyelere taşıdıklarını vurgulayan Yazgı, şöyle konuştu:

"BM Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, Türkiye 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünya turizminde 4. sıraya yükselmiştir. 2025'in ilk 6 ayında 26 milyonu aşkın ziyaretçi ve 25,8 milyar dolarlık turizm geliriyle, Cumhuriyet tarihinin en yüksek yarıyıl performansına ulaşarak sektörümüzde yeni bir rekor kırdık. Bakanlık olarak, tarihi mirasın etkili tanıtımı, güçlü altyapı ve dört mevsime yayılan çeşitlilikle taçlandırdığımız bu büyük başarıyı sürdürülebilir turizmin büyümesi için kararlılıkla ilerletiyoruz. 64 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize adım adım yaklaşırken, ülkemizi dünyanın en gözde destinasyonu haline getirmek için durmaksızın çalışıyoruz."

"Bu toprakların her karışı bize emanettir"

Yazgı, dünyanın dört bir yanında siyasi çalkantılar, savaşlar, artan göç dalgaları, iklim krizleri ve doğal afetlere rağmen Türkiye'nin, bu karanlık tabloda umudun, direncin ve kararlılığın adresi olmaya devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla huzur, güven ve refah sunacak bir geleceği inşa etmek için çalıştıklarını dile getiren Yazgı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla yalnızca turizmi değil, doğanın, tarihin, kültürün ve insan emeğinin izini görünür kılacak, sağlıktan gastronomiye, arkeolojiden kırsal kalkınmaya uzanan imkanlarla dört mevsim yaşayan bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bu toprakların her karışı bize emanettir. Her sesi, her rengi ortak zenginliğimizdir. Bu bilinçle, milletimizin sabrı ve inancıyla ülkemizi hak ettiği güçlü ve onurlu geleceğe hep birlikte taşıyacağız."

Nevşehir Valisi Ali Fidan ise Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin bölgenin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu, 2-10 Ağustos tarihleri arasında yerli ve yabancı konukların zengin içerikli programlara katılarak vakitlerini değerlendirebileceklerini belirtti.

Törene katılan protokol üyeleri, "Eskizden Piksele" dijital sergisini gezdi.

10 Ağustos'a kadar sürecek festival kapsamında, konser, sergi, atölye, söyleşi, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Bölge semalarında çeşitli ülkelerden gelecek figürlü sıcak hava balonları, 7 Ağustos itibarıyla festivalin son gününe kadar gösteri uçuşu yapacak.