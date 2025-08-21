Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir araya geldi.
Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Spruds'u, Bakanlıkta resmi törenle karşıladı.
İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Spruds, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.
Son Dakika › Güncel › Türkiye-Letonya Savunma Bakanları Buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?