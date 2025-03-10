Türkiye Mezunları Katar'da İftar Sofrasında Buluştu

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Tematik Ramazan İftarları" kapsamında Katar'da bulunan Türkiye mezunları iftar sofrasında bir araya geldi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde gerçekleşen iftar programına, YTB Başkanı Abdullah Eren, Katar'da bulunan Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, TRT Arabi Kanal Koordinatörü İbrahim Kılıç, TRT World Kanal Koordinatörü Mevlüt Selman Tecim, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olanlar, Katar'da bulunan Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Göksu, farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden eğitim için Türkiye'yi tercih eden ve mezun olup Katar'da bulunan Türkiye mezunlarını bir iftar sofrası etrafında bir araya getirmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye mezunlarının, Türkiye ile olan gönül bağlarının daimi olmasının önemine vurgu yapan Büyükelçi Göksu, Türkiye'nin dostluk köprüleri kurma misyonunda Türkiye mezunlarının kıymetli birer elçi olduğunun altını çizerek, "Hepiniz birer Türkiye sevdalısı olarak burada adeta birer kültür elçisi görevi görüyorsunuz." diye konuştu.

YTB Başkanı Abdullah Eren de Türkiye mezunlarının, ülkeleri ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendiren birer köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Eren, Türkiye mezunlarının yalnızca eğitim hayatlarında değil, kariyer ve sosyal yaşamlarında da her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu bilmenin büyük bir gurur kaynağı olduğu dile getirdi.

Türkiye'nin "daha adil bir dünya mümkün" söyleminde Türkiye mezunlarının desteklerini her zaman hissettiklerini ifade eden Eren, "Gönül coğrafyamızın ulaştığı yerlerde Türkiye mezunlarını her zaman yanımızda hissediyoruz. Bizler bir vücudun azaları gibiyiz ve birbirimize yabancı kalmadık, kalamayız. Bundan sonra da kalmayacağız. Bizler bu kardeşliği sürdürmede çalışmalarımıza ve gayretlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Eren, iki ülkenin birbirini kardeş olarak gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Katar ile ilişkilerimizi artırıyor ve ikili işbirliklerini geliştirmek için uğraşıyoruz. Katar ve Türkiye'nin İslam coğrafyasına yönelik birlikte uygulamış olduğu kardeşlik politikasının sonuçlarına hep birlikte şahit oluyoruz. Bugün iftar soframızda Halep'ten Şam'a, Kudüs'ten Gazze'ye, Bosna'dan Avrupa'ya kadar ümmet coğrafyasının farklı noktaları aynı masa etrafında. Gönlü Türkiye ile beraber atan Türkiye mezunlarımız ile buluşarak bir kez daha gördük ve şahit olduk ki Türkiye, Türkiye'den büyüktür."

Türkiye mezunlarından Suriyeli Aya Atour da Türkiye'de eğitim almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Orada geçirdiğim zaman benim için çok özel yıllar oldu. Okulda öğrendiklerimin yanı sıra Türkiye'nin kültürü ve yaşam tarzı da benim için çok değerliydi. Orada geçirdiğim zaman, hem kişisel gelişimime hem de iş hayatıma büyük katkılar sağladı." dedi.

İftar programı, YTB tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi ve katılımcılara hediye verilmesiyle sona erdi.