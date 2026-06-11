Türkiye-Mısır Ortak Hava Tatbikatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Türkiye-Mısır Ortak Hava Tatbikatı Devam Ediyor

11.06.2026 19:27
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4 Haziran'da başlayan Türkiye-Mısır hava tatbikatı, Mısır'da birkaç gün daha sürecek.

Türkiye ile Mısır hava kuvvetlerinin katılımıyla Mısır'da 4 Haziran'da başlayan ortak hava tatbikatının devam ettiği bildirildi.

Mısır Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Garib Abdulhafiz Garib, resmi Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ve Türkiye hava kuvvetlerinin düzenlediği ortak hava tatbikatının devam ettiğini belirtti.

Sözcü Garib, farklı tiplerde çok amaçlı savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın, Mısır'daki çeşitli hava üslerinde birkaç gün boyunca devam edeceğini aktardı.

Garib, tatbikatın ilk aşamasında katılımcı unsurlar arasında harekat konseptlerinin uyumlaştırılması ve eğitim tecrübelerinin paylaşılması amacıyla teorik dersler verildiğini ifade etti.

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Garib, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve müşterek çalışma kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli hava harekatı görevlerine yönelik eğitim uçuşlarının da icra edildiğini kaydetti.

Garib, tatbikatın, katılımcı birliklerin becerilerinin geliştirilmesi, farklı koşullar altında ortak hava görevlerini yüksek etkinlikle yerine getirebilmeleri için hazırlık ve operasyonel yeterlilik seviyelerinin artırılmasını hedeflediğini aktardı.

Türkiye ile Mısır arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla, 13 yıl aradan sonra Eylül 2025'te ilk kez Doğu Akdeniz'de "Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı" yapılmıştı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Mısır'da 4 Haziran'da başlayan "Türkiye-Mısır İkili Hava Tatbikatı"nın 17 Haziran'a kadar devam edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Mısır Ortak Hava Tatbikatı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatih Erdik Fatih Erdik:
    bu tatbikatlar aslında dünyamızın değiştiğini gösteriyo nasıl ki teknoloji değişti kültür de değişti kendi kendine hareket etmek artık mümkün değil herkes birle işbirliği yapmak zorunda 0 0 Yanıtla
  • Müslim Korkmaz Müslim Korkmaz:
    Eski zamanımızda böyle şeyler yoktu bizim, her ülke kendi başına hareket ederdi. Şimdi böyle ortak tatbikatlar yapılıyor demek ki dünya değişiyor. Bence iyi bir gelişme bu, ülkeler birbirini tanıyıp anlaştıkça sorunlar da azalır. Devletler arasında işbirliği her zaman güzel bir şey olmuştur. 0 0 Yanıtla
  • Arzu Keskin Arzu Keskin:
    umarım bundan sonra da bu tarz işbirliği devam eder çünkü tek tatbikat yeterli değil gibi geliyo 0 0 Yanıtla
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