Türkiye-Mısır Ortak Hava Tatbikatı Devam Ediyor

Müslim Korkmaz:

Eski zamanımızda böyle şeyler yoktu bizim, her ülke kendi başına hareket ederdi. Şimdi böyle ortak tatbikatlar yapılıyor demek ki dünya değişiyor. Bence iyi bir gelişme bu, ülkeler birbirini tanıyıp anlaştıkça sorunlar da azalır. Devletler arasında işbirliği her zaman güzel bir şey olmuştur.