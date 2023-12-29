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Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlere tepki gösterdi - Son Dakika
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Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlere tepki gösterdi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada askerlerin şehit edilmesine tepki gösterdi. Dernek başkanı Ahmet Kendigel, saldırıyı lanetleyerek şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Kendigel, güvenlik olmadan huzur ve adaletin sağlanamayacağını vurgulayarak Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını belirtti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit olan askerlere tepki gösterdi
29.12.2023 - 15:54,
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Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada askerlerin şehit edilmesine tepki gösterdi.

İstanbul Şube Başkanı Ahmet Kendigel, derneğin Sirkeci'deki merkezinde yaptığı açıklamada, askerlerin şehit olduğu hain saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Kendigel, "Bugün yurt içinde ve dışında birçok noktada ülkemiz, bayrağımız, Türk milletinin huzur ve güven içinde yaşaması için canlarını göz kırpmadan hiçe sayarak her türlü zor şartlarda görev yapan silah arkadaşlarımız, vatan size minnettardır. Ayağınıza taş değmesin. Bizler, bu kutsal görevi sizlere devretmiş emekli silah arkadaşlarınız olarak duyuruyoruz. Her göreve hazır ve talibiz." diye konuştu.

Güvenlik olmadan huzur ve esenlik olmayacağını, adaletin tesis edilemeyeceğini ve refahın gerçekleşemeyeceğini dile getiren Kendigel, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz şekilde mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz. Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır."

Kaynak: AA
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