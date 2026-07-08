NATO 3.0 vizyonunda Türkiye oyun kurucu rol oynuyor - Son Dakika
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NATO 3.0 vizyonunda Türkiye oyun kurucu rol oynuyor

08.07.2026 22:37
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İletişim Başkanı Duran, NATO 3.0 vizyonunda Türkiye'nin entelektüel ve askeri kapasitesiyle oyun kurucu olduğunu, Avrupa'nın savunma ağırlığını artırmayı hedefleyen dönüşümün merkezinde yer aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Küresel güvenlik mimarisinin yeni parametrelerini belirleyecek olan 'NATO 3.0' vizyonu, Avrupa'nın savunmadaki ağırlığını artırmayı hedeflerken, Türkiye bu dönüşümün tam merkezinde, entelektüel ve askeri kapasitesiyle oyun kurucu bir rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk dış politikasının, bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçerek, küresel sistemin etkili güçlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Bu stratejik konum ve kazanılan yüksek saygınlığın en somut yansımasının, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Ankara'nın ev sahipliği yaptığı tarihi süreçte açıkça müşahede edildiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Küresel güvenlik mimarisinin yeni parametrelerini belirleyecek olan 'NATO 3.0' vizyonu, Avrupa'nın savunmadaki ağırlığını artırmayı hedeflerken, Türkiye bu dönüşümün tam merkezinde, entelektüel ve askeri kapasitesiyle oyun kurucu bir rol oynamaktadır. Türkiye bir yandan savunma sanayinde güçlenirken diğer yandan Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için küresel vicdanın sesi olmakta ve tüm aktörleri sorumluluk almaya çağırmaktadır. Ankara'da somutlaşan bu irade, Türkiye'nin küresel diplomasideki belirleyici konumunu ve adil bir dünya düzeni inşa etme kararlılığını bir kez daha tescillemiştir."

Duran'ın paylaşımında, Zirveye ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO 3.0 vizyonunda Türkiye oyun kurucu rol oynuyor - Son Dakika

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