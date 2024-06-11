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- Türkiye'nin 2. astronotu Atasever: "8 Haziran'da yeniden doğdum, yeniden geldim dünyaya"

ANKARA - Türkiye'nin 2. astronotu Tuva Cihangir Atasever, "8 Haziran'da yeniden doğdum, yeniden geldim dünyaya" dedi.

Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında Yörünge Altı Araştırma Uçuşu'nu gerçekleştiren ve yurda dönen Türkiye'nin ikinci astronotu astronotu Tuva Cihangir Atasever, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever katıldı.

"Yanında taşıdığı "kefiye" ile Filistin halkının, yaşadığı eziyeti, tüm dünyaya duyurdu"

Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla icra ettiğini ifade eden Kacır, "Atasever. Türk halkının gurur anlarına bir yenisini ekledi. 'Tek Millet, İki Devlet' şiarıyla hem Türk bayrağını hem de Azerbaycan bayrağını uzayda gururla taşıyarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Yanında taşıdığı 'kefiye' ile Filistin halkının, Gazzeli çocukların yaşadığı eziyeti, tüm dünyaya duyurdu" diye konuştu.

İleri dönemde; insanlı uzay görevlerinde yeni uluslararası iş birlikleriyle Türkiye'nin uzay alanındaki bilimsel araştırma gerçekleştirme kapasitesini daha ileriye taşıyacağını belirten Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda; paradigma değişimlerinin Türkiye'nin teknoloji geliştirme yetkinlikleri için sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yörünge altı araştırma uçuşunun ilk hazırlıklarına Haziran 2023'te başladıklarını söyleyen Atasever, "7 farklı bilimsel deney icra ettik. Bu 7 farklı deneyin 3 tanesi uçuş turbomuzun üzerine entegre edilmiş bir şekilde benimle beraber uzaya çıktılar. Diğer 4 deney ise insan fizyolojisi deneyleriydi. Uçuş haftasında ve uçuştan hemen önce ve sonrasında hemen toplanan biyolojik verilerin analiz edilmesiyle araştırmacılar genetik bilimi metabolik değişiklikler kanser hücrelerinde ne gibi farklılaşmalar olduğu gibi özel konularda araştırmalar yapma şansını elde edecekler" dedi.

"8 Haziran'da yeniden doğdum yeniden geldim dünyaya"

1 Haziran'da fırlatmanın gerçekleşeceği New Mexico'ya hareket ettiklerini kaydeden Atasever, "Burada yoğun bir şekilde uçuş eğitim haftasına maruz kaldık. Bu eğitimde deneylerin son hazırlıkları yaptık. Daha sonra deney entegrasyon uçuşu gerçekleştirdik. Yüksek manevra kabiliyetine sahip uçaklarla sanki uçuşa gidiyormuşuz gibi uçuşlar gerçekleştirdik. Fırlatmadan bir gün önce uçuşu simüle ettik. Sonrasında 8 Haziran'da hava şartlarında uygun olması sonucunda uçuşumuzu gerçekleştirdik. Yerel saatte 8.30'da havalandık. 45 bin feet irtifaya eriştiğimizde uygun şartlar oluştu. 1 dakikada ses hızının 3 katına geçerek yaklaşık 90 kilometrelik irtifaya çıktık. Kanatsız şekilde uçmaya başladık. Süzülmeye başlayınca pencereye yapıştım. Her nefeste yenilenir dünya demiş Mevlana. 8 Haziran'da yeniden doğdum yeniden geldim dünyaya ifadelerini kullandı.