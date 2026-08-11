Türkiye'nin 6. Ulusal Arktik Seferi Sona Erdi - Son Dakika
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Türkiye'nin 6. Ulusal Arktik Seferi Sona Erdi

Türkiye\'nin 6. Ulusal Arktik Seferi Sona Erdi
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Yabancı araştırmacılar, Arktik'te iklim değişikliği ve mikroplastik kirliliği üzerine çalışmalar yaptı.

Türkiye'nin düzenlediği 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne (TASE-VI) katılan yabancı araştırmacılar, iklim değişikliğinin kutup ekosistemleri üzerindeki etkilerinden Arktik'e özgü kuş türlerinin dağılımına ve bölgedeki mikroplastik kirliliğine kadar farklı alanlarda araştırmalar gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) yürütücülüğünde gerçekleştirilen TASE-VI sona erdi.

Oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer dinamikleri, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 bilimsel proje ve çalışmanın hayata geçirildiği sefere 12 bilim insanı katıldı.

Gemiyle 82 derece kuzey enlemine kadar çıkan bilim ekibi, bu yıl da "Ulusal Kutup Bilim Stratejisi" kapsamında küresel iklim değişikliği, tehdit altındaki ekosistemler ve insan kaynaklı etkiler gibi ulusal ve uluslararası öneme sahip öncelikli bilimsel temalar üzerine çalışmalarını sürdürdü.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara imza atmak amacıyla düzenlenen sefere Arjantin, Bulgaristan ve Uruguay'dan 3 yabancı araştırmacı da iştirak etti.

Yabancı katılımcılar, iklim değişikliğinin kutup ekosistemlerine etkileri, Arktik'e özgü kuş türlerinin dağılımı ve kutup bölgelerindeki mikroplastik kirliliği üzerine araştırmalar yürüttü.

Buzulların geri çekilmesinin ekosisteme etkisi araştırıldı

Uruguay Antarktika Enstitüsünü temsilen sefere katılan biyolog ve yer bilimleri yüksek lisans öğrencisi Paula Arbiza, Arktik'te buzulların etkilediği fiyort ekosistemlerini incelediklerini söyledi.

Elde ettikleri verileri Antarktika'daki çalışmalarla karşılaştıracaklarını dile getiren Arbiza, iklim değişikliği nedeniyle buzulların geri çekilmesinin ekosistemin sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçladıklarını anlattı.

Arbiza, bu kapsamda sediment örnekleri topladıklarını, ekosistem sağlığını değerlendirmek için küçük organizmaları biyolojik gösterge olarak değerlendirdiklerini ve çevresel değişkenleri analiz ettiklerini bildirdi.

"Yalnızca bu bölgede görülen türlerin coğrafi dağılımını araştırıyoruz"

Bulgaristan Bilimler Akademisinden Boyan Michev ise Arktik'teki kuş topluluklarının yapısını ve yalnızca bu bölgede görülen türlerin coğrafi dağılımını araştırdıklarını anlattı.

Açık denizde yaklaşık 30 ila 40 kuş türünün gözlemlenebildiğini dile getiren Michev, bu kuşların karada yuvalandığını, beslenmek için ise açık denize çıktığını söyledi.

Kutup bölgelerinin atmosferindeki mikroplastik kirlilik incelendi

Arjantin Antarktika Enstitüsünden Arturo Huber de sefer kapsamında kutup bölgelerinin atmosferindeki mikroplastik kirliliğini araştırdıklarını bildirdi.

Kullandıkları sistemin havadaki parçacıkları filtre üzerinde topladığını belirten Huber, laboratuvar analizleriyle kutup bölgelerindeki mikroplastik yoğunluğunu belirlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Daha önce aynı yöntemi Antarktika'da da uyguladıklarını aktaran Huber, Arktik'ten elde edecekleri verileri Antarktika'daki sonuçlarla karşılaştıracaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Bulgaristan, Arjantin, Uruguay, Türkiye, Güncel, Bilim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 6. Ulusal Arktik Seferi Sona Erdi - Son Dakika

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