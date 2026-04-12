Türkiye'nin Somali'deki Stratejik Hamleleri ve TBMM'de Ara Seçim Tartışmaları

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Kanal 7'de yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki varlığının diplomatik ilişkilerle sınırlı kalmadığını belirtti. Somali ile enerji, savunma, deniz güvenliği ve uzay çalışmaları gibi kritik alanlarda çok boyutlu iş birlikleri yürütülüyor. Somali'nin stratejik konumu, uluslararası deniz ticareti için önemli bir geçiş hattı oluşturuyor ve Türkiye, bu bölgedeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Uzay programı kapsamında Somali'de roket ve füze fırlatma faaliyetleri için yeni bir üs kurulması planlanıyor. Askeri alanda ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali askerlerine eğitim veriyor ve deniz ile hava kuvvetleri unsurları bölgede faaliyet yürütüyor. Enerji aramaları kapsamında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) koordinasyonunda petrol ve doğal gaz keşifleri yapılıyor, olası kaynaklar uluslararası sözleşmeler çerçevesinde paylaşılacak.

Türkiye'nin enerji ihtiyacının büyük ölçüde dışa bağımlı olduğuna dikkat çekilirken, enerji arz güvenliği için farklı coğrafyalarda arama faaliyetlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor. Ülkenin, sismik araştırma ve sondaj gemilerinden oluşan büyük bir filoya sahip olduğu ve Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası gibi keşiflerle kapasitesini genişlettiği ifade ediliyor. Gabar Dağı'nda günlük 80 bin varil petrol üretimi sürerken, 2028 yılına kadar doğal gaz kapasitesinin 28 milyon haneye ulaşması hedefleniyor.

Öte yandan, TBMM'de milletvekili sayısının vefatlar ve yerel seçimler nedeniyle 8 kişi azalması, ara seçim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Anayasa hükümlerine göre, ara seçim yapılabilmesi için milletvekili sayısındaki azalmanın 30 kişiyi aşması gerekiyor, bu nedenle mevcut durumda ara seçim zorunlu değil. Ancak, bir ilde tüm milletvekillerinin görevlerinin sona ermesi durumunda seçim çevresi bazında istisna uygulanabiliyor.

İstifa sürecinde, TBMM Başkanlık Divanı'nın istifanın serbest iradeyle yapılıp yapılmadığını incelemesi ve Genel Kurul onayı gerekiyor. Ara seçim tartışmalarıyla ilgili, bazı siyasi aktörlerin bu konuyu gündem değiştirme amacıyla öne çıkardığı iddiaları dile getiriliyor. Yerel yönetimlere yönelik eleştiriler ve yargı sürecindeki soruşturmalar da tartışmalara dahil ediliyor. Mevcut tabloya göre ara seçim için sayısal koşullar henüz oluşmamış olsa da, siyasi tartışmaların süreceği belirtiliyor.