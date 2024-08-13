Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali heyetlerinin görüşmesi devam ediyor - Son Dakika
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Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali heyetlerinin görüşmesi devam ediyor

Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesi sabah devam edecek. Diplomatik kaynaklar, görüşmelerin ara verildiğini ve bu sabah sürdürüleceğini bildirdi.

13.08.2024 00:55
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Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesi sabah devam edecek.

Diplomatik kaynaklar, Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelere ara verildiğini ve bu sabah sürdürüleceğini bildirdi.

Daha önce de tarafların karşılıklı bir araya gelmediğini belirten kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koordinasyonunda, Türkiye heyetinin "mekik diplomasisi" yürüttüğünün altını çizmişti.

Kaynaklar, taraflarla ayrı ayrı görüşüldüğünü, ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırılmaya çalışıldığını ve bunun "uzun bir süreç" olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA

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