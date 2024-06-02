Türkiye\'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brüksel\'de Türk kahvaltısını tanıttı

Güncel

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de aralarında yabancıların da olduğu basın mensuplarına Türk kahvaltısını tanıttı.

Büyükelçi Kaymakcı, Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle Brüksel'deki konutunda basın mensuplarını ağırladı.

Türk kahvaltısının dünyanın en iyilerinden kabul edildiğine dikkati çeken Kaymakcı, peynir çeşitleri, yeşillik, zeytin, menemen, sucuk, simit ve börek gibi lezzetleri tanıttı.

Aralarında yabancıların da bulunduğu basın mensupları, Türkiye'ye has kahvaltılıkları tattı.