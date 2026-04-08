Türkiye'nin Bebek Giyim İhracatı Yüzde 45 Daraldı

08.04.2026 10:41
Avrupa ve ABD'deki doğum oranlarındaki düşüş, Türkiye'nin bebek giyim ihracatını olumsuz etkiledi. İhracat 2021'de 396,9 milyon dolardan 2025'te 216,7 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin bebek giyim ihracatı son yıllarda önemli bir düşüş gösterdi. Avrupa ve ABD'deki doğum oranlarındaki azalma sektörü olumsuz etkiledi. Avrupa Birliği'nde doğurganlık oranı 1,5 seviyelerinden 1,3-1,4 aralığına düşerken, ABD'de de bu oran 1,7'den 1,6'nın altına geriledi. Bu durum, Türkiye'nin bebek giyim ihracatının 2021 yılında 396,9 milyon dolardan 2025 yılına gelindiğinde 216,7 milyon dolara düşerek yaklaşık yüzde 45 oranında daralmasına yol açtı.

Aynı dönemde Türkiye'nin bebek giyim ürünleri ithalatı ise artmaya devam etti ve 2024 yılında yüzde 47 artışla 43 milyon dolara, bir önceki yıl ise 46 milyon dolara ulaştı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından hazırlanan rapor, sektördeki daralmanın belirgin bir şekilde sürdüğünü gösteriyor. 2025 yılı itibarıyla bebek giyimde ihracatın yüzde 13,2 oranında düştüğü gözlemlenirken, aynı dönemde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatındaki gerileme ise yüzde 5,6 ile sınırlı kaldı.

Pazar tarafında ise Avrupa'daki kayıplar öne çıkmakta. Türkiye'nin en büyük pazarı olan İspanya'da ihracat son bir yılda yüzde 32,2, Almanya'da yüzde 34,7 ve İngiltere'de yüzde 27,5 oranında geriledi. Küresel rekabette Türkiye'nin konumu da zayıflama sinyalleri veriyor. Türkiye, bebek giyim ihracatında dünya sıralamasında 10. sırada yer alırken, Çin, Bangladeş ve Hindistan liderliğini sürdürüyor.

Sektördeki en güçlü dönüşüm ise ikinci el giyim trendinde yaşanıyor. Bebek giyimde ikinci el pazarının önümüzdeki yıllarda üç kat büyümesi öngörülüyor. Kısa süre kullanılan bebek kıyafetleri, bu segmentin ikinci el için en uygun alanlardan biri haline geliyor. Tüm bu gelişmeler, bebek giyim sektöründe yapısal bir dönüşüme işaret ediyor.

