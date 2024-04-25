Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, atama mektubunu takdim etti - Son Dakika
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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, atama mektubunu takdim etti

Türkiye\'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, atama mektubunu takdim etti

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, atama mektubunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e takdim etti. Yıldız, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi olarak atanmaktan ve kendisiyle çalışacak olmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Guterres ise Türkiye ile BM arasındaki ilişkinin her alanda çok özel olduğunu belirtti.

25.04.2024 22:32
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NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, atama mektubunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e takdim etti.

Büyükelçi Yıldız için Guterres'in makamında tören düzenlendi.

Guterres'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın selamlarını ileten Yıldız, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi olarak atanmaktan ve kendisiyle çalışacak olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Yıldız, "Türkiye, çok taraflılığın merkezi olan BM'ye büyük önem atfediyor ve BM gündemine katkı sunuyor." dedi.

" Gazze'deki gelişmeler ışığında küresel haykırış ve insanlığın sesini dile getirdiğiniz için Türk halkı size minnettar." diyen Daimi Temsilci Yıldız, saygılarını sunarak atama mektubunu Genel Sekreter Guterres'e iletti.

"Türkiye ve BM arasındaki ilişki her alanda çok özel"

Guterres ise "Türkiye ile BM arasındaki ilişki her alanda çok özel." ifadesini kullanarak özellikle ikili işbirliğinin değerine dikkati çekti.

Ukrayna, Afrika ülkeleri ve Orta Doğu'daki işbirliğine çok büyük değer verdiklerini aktaran Guterres, "Sizin varlığınızla işbirliğinin daha da derinleşeceğinden eminim." dedi.

Guterres ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakan Hakan Fidan'a saygılarını iletti.

Törenin ardından Yıldız ve Guterres ikili görüşmeye geçti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, atama mektubunu takdim etti - Son Dakika

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