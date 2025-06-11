Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi, Türkiye'den Endonezya'ya 48 milli muharip uçak KAAN ihracatını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Türkiye- Endonezya arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde 48 milli muharip uçak KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilmesine ilişkin, "Türkiye-Endonezya ilişkileri açısından önemli olduğu kadar, Türkiye'nin savunma sanayisinin özellikle Güneydoğu Asya'da bilinmesi, takdir görmesi, kabul görmesi açısından da önemli bir nokta. Önemli bir aşama kaydedildi." dedi.

Büyükelçi Küçükcan, Türkiye'den Endonezya'ya 48 milli muharip uçak KAAN ihracatına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Endonezya-Türkiye ilişkileri açısından çok önemli bir gelişme yaşandığını belirten Küçükcan, "Türkiye-Endonezya ilişkilerinin, diplomatik açıdan başlangıcının 75. yılında, ikili ilişkileri güçlendirecek, ikili ilişkileri yeni bir düzeye çıkaracak bir anlaşma imzalandı." dedi.

Küçükcan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve beraberindeki heyetin, bugün başlayan Endonezya Savunma Fuarı'nda Türkiye standını ziyaret ettiğini hatırlatarak "Savunma Sanayii Başkanlığımızın heyet başkanlığını sürdürdüğü ve düzenlediği fuar standını gezerek, şirketlerimizle ilgilendiler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Subianto'nun bilgilendirildiğini ve ayrıca çok önemli bir anlaşmanın ilk adımının atılmış olduğunu vurgulayan Küçükcan, Türkiye'den tedarik edilecek KAAN'ın temini yönünde anlaşma imzalandığını belirtti.

Küçükcan, "Bu, Türkiye-Endonezya ilişkileri açısından önemli olduğu kadar, Türkiye'nin savunma sanayinin, özellikle Güneydoğu Asya'da bilinmesi, takdir görmesi, kabul görmesi açısından da önemli bir nokta. Önemli bir aşama kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Endonezya arasındaki ikili ilişkilerin son yıllarda ciddi ivme kazandığının altını çizen Küçükcan, 2022'de kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ilkinin şubatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyareti sırasında yapıldığını anımsattı.

Küçükcan, bu ziyaretten kısa süre sonra da Endonezya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi ziyaret ettiğine değinerek Subianto'nun, önce Ankara'ya gittiğini ve sonrasında Antalya Diplomasi Forumu'na da katıldığını anımsattı.

Söz konusu üst düzey ziyaretler kapsamında, ilişkilerin çok yönlülüğünün ele alındığını ve 14 anlaşma imzalandığını söyleyen Küçükcan, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmalar arasında savunma sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi de vardı. Daha spesifik olarak hangi alanda ilerlenebileceği konusunda görüşmeler yapılıyordu ama kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Endonezya, uzun süredir Türkiye'deki KAAN projesine ortak olmak istediğini ifade ediyordu."

Küçükcan, Endonezya ve Türkiye tarafının, KAAN'ın 5. nesil savaş uçağının imalatında ve daha sonraki aşamalarında ortak olmaya karar verdiğini aktararak bunun, ikili ilişkiler açısından önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

İkili ilişkileri stratejik boyuta taşıyan, onun da ötesinde aslında teknoloji transferi, bilgi paylaşımı gibi konularda da Türkiye-Endonezya ilişkilerinin çok parlak bir döneme girdiğini belirten Küçükcan, "İki ülke arasındaki ticari ilişkileri de güçlendirecek bir anlaşma bu. Zira, 3 milyar dolara yakın bir anlaşmamız var. KAAN ile beraber ve diğer savunma sanayi şirketlerimizin yaptığı anlaşmalarla beraber, bu ticaret hacminin çok çok daha ileriye taşınacağını öngörebiliriz." diye konuştu.

"Anlaşma, Türkiye'nin dış politikası açısından önemli bir dönüm noktası"

Anlaşmanın Türkiye'nin dış politikası açısından da önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Küçükcan, Türkiye'nin, "Yeniden Asya" girişimi çerçevesinde bölgeyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Küçükcan, Türkiye'nin sadece Endonezya ile değil diğer ülkelerle de temasta olduğunu belirterek Endonezya'nın, G20, MIKTA ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi olması gibi nedenlerle Türkiye için son derece önemli bir ülke olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yapılmasının her alandaki ilişkileri geliştirdiğini kaydeden Küçükcan, "(Anlaşma) Hem Türkiye hem de Endonezya için büyük bir müjde. Zira, Endonezya silahlı kuvvetlerini modernize etme girişiminde. Sadece KAAN değil, onun dışındaki şirketlerimizin ürettiği ürünler de rağbet görüyor, oldukça ilgi görüyor. Dolayısıyla her iki ülkenin savunma sanayisinde başlayan ilişkiler diğer alanlara da yayılacak. Böylece Türkiye-Endonezya ilişkileri 75. yılında da ulaştığı zirveyi ilerleyen dönemlerde daha da güçlendirmiş olacak." ifadelerini kullandı.