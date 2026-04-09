AK Partili Yalçın: Türkiye'nin Diplomasisi Ateşkeste Etkili Oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yalçın, İran ve ABD arasındaki ateşkes sürecinde Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, ateşkesin sağlanmasının önemli olduğunu ancak sürdürülmesinin zor olduğunu vurguladı. Ateşkesin Hürmüz meselesi üzerine odaklandığını, İran'ın başlangıçta geçici ateşkesi kabul etmediğini ama sonunda kabul etmek durumunda kaldığını ifade etti.

Yalçın, Cumhurbaşkanı'nın ateşkes sürecinde 30'dan fazla devlet başkanıyla görüşme gerçekleştirdiğini aktararak, yoğun diplomasi trafiğinin sonuç verdiğini söyledi. Türkiye'nin Ukrayna, Suriye, Libya ve Karabağ gibi krizlerde başarılı olduğunu, bu nedenle dünyanın gözünün Türkiye'ye döndüğünü belirtti. Türkiye'nin bölgede bir huzur adası gibi göründüğünü ve dostun düşmanın imrenerek baktığı bir coğrafya haline dönüştüğünü ekledi.

Savaşın iki tarafının da kaybettiğini aktaran Yalçın, İran'ın ekonomik olarak tükendiğini, ABD'nin ise Hürmüz'ün açılmasına odaklandığını söyledi. Ateşkesin sürdürülmesinin bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu, İsrail'in kışkırtmaları nedeniyle bölgede istikrarın kolay sağlanamadığını ifade etti. Yalçın, Türkiye'nin bu süreçlerden güçlenerek çıktığını ve bölgesel barış için çaba sarf ettiğini vurguladı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik idam yasası ve diğer insanlık suçlarına değinen Yalçın, Türkiye'nin insanlığın tarafında pozisyon aldığını belirtti. İsrail'in 80 yıldır saldırgan şekilde sınırlarını değiştiren bir işgalci ülke olduğunu söyleyerek, bu tavrın sürdürülemeyeceğini ve hesap vereceklerini ifade etti. Yalçın, Türkiye'nin bu konularda en öndeki takipçilerinden biri olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın Filistinlilerin hakkını savunmada geri durmadığını ekledi.