AK Partili Yalçın: Türkiye'nin Diplomasisi Ateşkeste Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Partili Yalçın: Türkiye'nin Diplomasisi Ateşkeste Etkili Oldu

09.04.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, TRT Haber'de Türkiye'nin İran ve ABD arasındaki ateşkes sürecindeki rolünü ve bölgedeki diğer krizlerdeki başarısını vurguladı. Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği sayesinde ateşkes sağlanırken, sürdürülmesinin zorluklarına dikkat çekildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yalçın, İran ve ABD arasındaki ateşkes sürecinde Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, ateşkesin sağlanmasının önemli olduğunu ancak sürdürülmesinin zor olduğunu vurguladı. Ateşkesin Hürmüz meselesi üzerine odaklandığını, İran'ın başlangıçta geçici ateşkesi kabul etmediğini ama sonunda kabul etmek durumunda kaldığını ifade etti.

Yalçın, Cumhurbaşkanı'nın ateşkes sürecinde 30'dan fazla devlet başkanıyla görüşme gerçekleştirdiğini aktararak, yoğun diplomasi trafiğinin sonuç verdiğini söyledi. Türkiye'nin Ukrayna, Suriye, Libya ve Karabağ gibi krizlerde başarılı olduğunu, bu nedenle dünyanın gözünün Türkiye'ye döndüğünü belirtti. Türkiye'nin bölgede bir huzur adası gibi göründüğünü ve dostun düşmanın imrenerek baktığı bir coğrafya haline dönüştüğünü ekledi.

Savaşın iki tarafının da kaybettiğini aktaran Yalçın, İran'ın ekonomik olarak tükendiğini, ABD'nin ise Hürmüz'ün açılmasına odaklandığını söyledi. Ateşkesin sürdürülmesinin bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu, İsrail'in kışkırtmaları nedeniyle bölgede istikrarın kolay sağlanamadığını ifade etti. Yalçın, Türkiye'nin bu süreçlerden güçlenerek çıktığını ve bölgesel barış için çaba sarf ettiğini vurguladı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik idam yasası ve diğer insanlık suçlarına değinen Yalçın, Türkiye'nin insanlığın tarafında pozisyon aldığını belirtti. İsrail'in 80 yıldır saldırgan şekilde sınırlarını değiştiren bir işgalci ülke olduğunu söyleyerek, bu tavrın sürdürülemeyeceğini ve hesap vereceklerini ifade etti. Yalçın, Türkiye'nin bu konularda en öndeki takipçilerinden biri olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın Filistinlilerin hakkını savunmada geri durmadığını ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İnsan Hakları, Dış Politika, Hasan Basri, Orta Doğu, Diplomasi, TRT Haber, Güvenlik, AK Parti, Türkiye, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili Yalçın: Türkiye'nin Diplomasisi Ateşkeste Etkili Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:12:37. #7.13#
SON DAKİKA: AK Partili Yalçın: Türkiye'nin Diplomasisi Ateşkeste Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.