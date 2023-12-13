Türkiye\'nin Doha Büyükelçiliğinde "Türkiye ve Katar Diplomatik Metinler Sergisi" açıldı

Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla "Türkiye ve Katar Diplomatik Metinler Sergisi" açıldı.

Ankara ile Doha arasındaki yarım asırlık diplomatik ilişkilerin seyrini yansıtan serginin açılışı, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde yapıldı.

Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışına Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal'ın yanı sıra Katar hükümetini temsilen Kültür Bakanı Abdurrahman bin Hamed Al Sani, Devlet Bakanı ve Milli Kütüphane Başkanı Hamad Bin Abdulaziz Al-Kavari, Katar Müzeleri CEO'su Muhammed Saad Al Rumaihi katıldı.

Ayrıca ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri, Katarlı üst düzey yetkililer, kordiplomatik temsilcileri, Türk iş insanları, kurum temsilcileri, elçilik çalışanları ve çok sayıda basın mensubu da açılışta hazır bulundu.

"Sergi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini hatırlatmayı istedik"

Doha Büyükelçisi Göksu, açılışta yaptığı konuşmada, son elli yılda gelişen Türkiye ile Katar arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı saygı, işbirliği ve ortak değerlerle güçlendiğini vurguladı.

Sergilenen diplomatik yazışmaların, iki ülke ilişkilerinin derinliği ve zengin tarihinin bir göstergesi olduğunu kaydeden Göksu, Ankara ile Doha arasındaki ilişkilerin, her iki ülkenin de bölgede barışı, istikrarı ve ilerlemeyi teşvik etmeye yönelik kalıcı dostluğunun bir sembolü olduğunu söyledi.

Serginin iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini hatırlatmak için hazırlandığını ifade eden Büyükelçi Göksu, sergilenen metinlerin geçmiş yıllara ait hatıraların yalnızca küçük bir parçası olduğunu ve önümüzdeki yıllarda bu yazışmaların sunumunu iki halkın ilişkilerine ve dostluğuna katkıda bulunan diplomatik başarıları da kapsayacak şekilde genişletmeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

Büyükelçi Göksu, sergisinin hazırlanmasında emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına ve Katar Milli Arşivleri'ne teşekkür etti.

"Türkiye ile Katar arasındaki iyi ilişkiler tesadüf değil"

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Ünal, özenle taranan ve iki ülke arasındaki ilişkilere ışık tutan bu belgelerin tek tek incelendiğinde, Türkiye ile Katar ilişkilerinin çok samimi ve iyi bir şekilde geliştiğini ve bunun tarihi süreç içerisinde artarak devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Prof. Ünal, "Sadece Osmanlı arşivleri değil, Cumhuriyet arşivleri ve diplomatik yazışmalarda da görüyoruz ki günümüzde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasında zirveye çıkan iyi ilişkiler tesadüf değildir. Katar Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ikili gelişmeler günümüze kadar hep iyi yönde seyretmiştir." şeklinde konuştu.

Davetlilere, Türkiye ile Katar arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıl dönümü için PTT ve Qatar Post işbirliğiyle hazırlanan hatıra pulu hediye edildi.