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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar Milli Günü'nü videolu mesajla kutladı - Son Dakika
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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar Milli Günü'nü videolu mesajla kutladı

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, 18 Aralık Katar Milli Günü'nü Arapça video mesajla kutladı.

Türkiye\'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar Milli Günü\'nü videolu mesajla kutladı
18.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:28
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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, 18 Aralık Katar Milli Günü'nü Arapça video mesajla kutladı.

Doha Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarından Türkçe altyazılı yayımlanan videolu paylaşımda, Katar'daki tarihi ve turistik mekanlar ile Türkiye'den Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi detayının yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerine de yer verildi.

Büyükelçi Göksu mesajında, "Katar 2030 kalkınma vizyonuna doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir. Üç yılı aşkın süredir aralarında yaşadığım Katar halkının vatanlarına hak ettikleri değeri verdiğine en yakından şahit oldum." dedi.

Katar'ın Filistin halkına desteğine dikkati çeken Göksu, şunları kaydetti:

"Milletinden aldığı güçle Katar hükümeti, her zaman mağdura yardım eli uzatmış ve her daim mazlumun yanında yer almaktan çekinmemiştir. Türkiye olarak biz de işgal altındaki Filistin halkını destekleyen Katar hükümeti ve halkının yanında yer almaktayız. Bu anlayışla Katar, Gazze'de kuşatma altındaki kardeşlerimizle dayanışma amacıyla bu yıl Milli Günü kutlamalarını iptal etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Milleti adına, başta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Baba Emir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani olmak üzere kardeş Katar halkının ve Katar'da mukim dostlarımızın Milli Günü'nü kutluyorum."

Büyükelçi Göksu, ayrıca iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümüne vurgu yaparak "Bu yıl ayrıca iki dost ülke olan Türkiye ve Katar arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutluyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, temsil ettiği kardeşlik ve ortaklık ile bir örnek teşkil etmektedir. Bu vesileyle Katar'a huzur, güven ve esenlik vermesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Katar, 18 Aralık Milli Günü'nü kutluyor

1971 yılına kadar İngiltere'nin koruması altında kalan Katar, 3 Eylül 1971'de tam bağımsızlığına kavuştu. Bu tarih 2007 yılına adar Katar Milli Günü olarak kutlandı. Ancak 2007'de Emir Şeyh Hamad Al Sani'nin kararnamesi ile Katar Milli Günü, 18 Aralık olarak değiştirildi.

Söz konusu değişiklik, Katar devlet arşivlerinde çalışan tarihçi Habib-ur Rahman'ın, modern Katar devletinin kurucusu kabul edilen Casim bin Muhammed Al Sani'nin 18 Aralık 1878 tarihinde tahta geçtiğini belirlemesi üzerine yapıldı.

Emirlik kararıyla 2007 yılından bu yana her yıl "18 Aralık Katar Milli Günü" olarak ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Filistin halkıyla dayanışma amacıyla kutlamalar kısıtlı yapılacak

Bu yıl Gazze'de yaşanan İsrail saldırıları nedeniyle kutlamalar kısıtlı yapılacak.

Kutlamalar kapsamında başkent Doha'da Filistin halkıyla dayanışma amacıyla sadece Katar Askeri ve Sivil Savunma Kuvvetlerince geçit töreni yapılacak.

Kaynak: AA
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