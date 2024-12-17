Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar Milli Günü'nü kutladı

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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, 18 Aralık Katar Milli Günü'nü Arapça bir video mesajla kutladı.

Türkiye Doha Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarından Türkçe altyazılı olarak yayımlanan video paylaşımında, Katar ve Türkiye'nin tarihi ve turistik mekanları ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerine yer verildi.

Katar Milli Günü'nü kutlayan Büyükelçi Göksu, mesajında, Türkiye ve Katar arasındaki ortaklığın köklerinin ortak değerlere ve birlikte başarma vizyonuna dayandığını belirtti.

Emirlik kararıyla 2007 yılından bu yana her yıl "18 Aralık Katar Milli Günü" olarak ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.