Türkiye'nin dört bir yanından genç yetenekler Taksim Sanat'ta... Kürator Ateş: "Amacımız genç sanatçıları görünür kılmak" - Son Dakika
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Türkiye'nin dört bir yanından genç yetenekler Taksim Sanat'ta... Kürator Ateş: "Amacımız genç sanatçıları görünür kılmak"

Türkiye\'nin dört bir yanından genç yetenekler Taksim Sanat\'ta... Kürator Ateş: "Amacımız genç sanatçıları görünür kılmak"
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Haber: Tuba KARA / Kamera: Gencer KETEN (İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ’nin genç yeteneklere fırsat tanımak amacıyla düzenlediği "Genç Buluşmalar" sergisinin üçüncüsü Taksim Sanat’

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'nin genç yeteneklere fırsat tanımak amacıyla düzenlediği "Genç Buluşmalar" sergisinin üçüncüsü Taksim Sanat'ta kapılarını açtı. Sergide, farklı üniversitelerden 44 genç sanatçının hazırladığı 131 eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Küratör Dr. Meriç Aktaş Ateş, "Bugüne kadar Şırnak'tan Tekirdağ'a kadar geniş bir coğrafyadaki lisans ve yüksek lisans öğrencilerini ağırladık. En temel amacımız, bu genç isimlerin üretimlerini görünür kılmak" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından genç üreticileri aynı çatı altında buluşturan proje, yeni nesil sanatçıların özgün üretimlerini ve çağdaş sanat yaklaşımlarını kamusal alana taşıyor. Dr. Meriç Aktaş Ateş'in küratörlüğünü yaptığı sergide Adana'dan Çanakkale'ye, Erzurum'dan Konya'ya kadar 13 farklı üniversitenin güzel sanatlar fakültelerinde eğitim alan 44 öğrencinin resim, heykel ve karma disiplinlerdeki çalışmaları yer alıyor.

Metro ulaşımının merkezinde bulunan Taksim Sanat'taki sergi, ağustos sonuna kadar ücretsiz gezilebilecek.

"ŞIRNAK'TAN TEKİRDAĞ'A BÜTÜN ÖĞRENCİLERİ KAPSIYORUZ"

Projenin çıkış noktası ve aşamaları hakkında bilgi aktaran Küratör Dr. Aktaş Ateş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İBB Kültür AŞ ile başlattığımız bu yolculuk dört yıllık bir geçmişe sahip. Her yıl devlet üniversitelerimizin güzel sanatlar fakültelerine çağrıda bulunuyoruz. Yaklaşık 8 ay süren titiz bir değerlendirme sürecinin ardından öğrencilerin eserlerini seçip sergilemeye hazır hale getiriyoruz. Bugüne kadar Şırnak'tan Tekirdağ'a kadar geniş bir coğrafyadaki lisans ve yüksek lisans öğrencilerini ağırladık. En temel amacımız, bu genç isimlerin üretimlerini görünür kılmak ve onları sanat dünyasına ilk adımlarında desteklemek. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Taksim Sanat'ta bu buluşmayı sağlamak son derece değerli. Sanatseverleri ağustos sonuna kadar sergimize bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin dört bir yanından genç yetenekler Taksim Sanat'ta... Kürator Ateş: 'Amacımız genç sanatçıları görünür kılmak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin dört bir yanından genç yetenekler Taksim Sanat'ta... Kürator Ateş: "Amacımız genç sanatçıları görünür kılmak" - Son Dakika
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